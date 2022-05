FESTIVAL DEL CINEMA IN SICILIA - Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Coordinamento

25/05/2022, 17:03

Lo scorso 20 maggio si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Coordinamento dei, associazione di categoria che raggruppa venticinque tra i più importanti festival cinematografici dell’Isola.I soci hanno riconfermato alla presidenza Lorenzo Daniele, co-direttore artistico del “Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico” di Licodia Eubea, mentre al Consiglio Direttivo sono stati eletti: Giulia Iannello e Lucia Gotti Venturato come vicepresidenti (rispettivamente: “Magma, mostra di cinema breve” – Acireale e “Sole Luna DFF” – Palermo”), Cateno Piazza come segretario (“Catania Film Fest”), Marco Gallo con la carica di Tesoriere (“Sicilymovie, Festival del Cinema di Agrigento”), Giovanna Taviani (“Salina Doc Fest”) e Sheila Melosu (“SiciliAmbiente Film Festival” – San Vito Lo Capo).“Il nuovo Direttivo”- afferma Lorenzo Daniele - “è composto da qualificati professionisti che operano nel settore cinematografico e sono certo sarà in grado di portare avanti iniziative nuove volte alla promozione del comparto. I due anni che ci precedono, caratterizzati dalla Pandemia Covid-19, hanno decisamente messo a dura prova il settore dei Festival Cinematografici, che tuttavia, nella nostra regione, si sono svolti nella quasi normalità, grazie alla grande professionalità ed esperienza di chi li organizza e al continuo confronto tra questa associazione e le istituzioni regionali, in primis l’Ass.to al Turismo Sport e Spettacolo, che li ha sostenuti.Adesso attendiamo con ansia la pubblicazione dell’Avviso Pubblico 2022 per il sostegno di Festival e Rassegne Cinematografiche e, alla luce del fatto che da quest’anno la Regione non godrà più delle risorse statali messe in campo dal 2007 dall’Accordo di Programma Quadro (“Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno”), auspichiamo da parte della politica regionale una programmazione precisa e puntuale delle risorse economiche che dovranno sostenere la promozione cinematografica nel prossimo quinquennio, magari attraverso progetti mirati che possano attingere al PNRR. Adesso che la pandemia ci sta dando una tregua e pare volga al termine, la Regione deve rilanciare la cultura cinematografica attraverso i Festival”.I Festival di Cinema in Sicilia sono un laboratorio molto importante per lo sviluppo socio/culturale dei territori nei quali si svolgono, producono un indotto economico consistente e rappresentano una viva realtà occupazionale soprattutto tra il mondo giovanile. Ma costituiscono anche una risorsa per i produttori cinematografici: in un momento storico, infatti, in cui le sale cinematografiche sono in seria sofferenza, i festival rappresentano uno strumento di distribuzione alternativo, offrono un pubblico interessato e attento. La nostra Isola, a sua volta, garantisce a queste manifestazioni location di estrema bellezza e un clima mite nel corso di tutto l’anno.L’elenco completo dei festival del cinema in Sicilia con le date e i luoghi in cui si svolgeranno è consultabile nel sito www.festivalcinemasicilia.org.