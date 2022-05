ISCHIA FILM FESTIVAL 20 - Otto lungometraggi in concorso

18/05/2022, 15:06

Sono otto le opere che si contenderanno il premio per il miglior lungometraggio della 20a edizione dell, in programma al Castello Aragonese di Ischia dal 25 giugno al 2 luglio 2022, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.", ha spiegato il direttore artistico. Gli 8 lungometraggi selezionati provengono da Belgio, Croazia, Iran, Italia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca e Turchia.ambientato alla fine della seconda guerra mondiale, il melodramma internazionale tratto dallomonima opera di Hemingway,, di Paula Ortiz, con Liev Schrieber (anche coproduttore), Matilda De Angelis e Laura Morante. Un colonnello americano di stanza in Veneto, traumatizzato e ammalato, si reca a Venezia per il weekend. Incontra la giovane contessa Contarini, che sta per sposare il rampollo di una ricca famiglia su insistenza della madre che vuole risolvere i problemi finanziari del casato. Tra il colonnello e la contessina attrazione immediata, ma il destino di entrambi gi segnato.Arriva dalla Turchia"(anteprima italiana), di Emre Kayış. Lo zoo di Ankara sta per chiudere e trasformarsi in un parco a tema. Il direttore contrario e sfrutta la presenza di un raro leopardo dell'Anatolia per invocare lo stop alla riconversione. Metafora della resistenza alla modernit e alla volgarit, alla speculazione e all'affarismo.(anteprima italiana), di Zrinko Ogresta, racconta 48 ore nella vita di una donna divorziata, Mirjana, alle prese con una madre ingombrante e una figlia ribelle, un ex marito che torna a farsi vivo dopo anni e un amante che anche il suo boss. Due giorni per tracciare un bilancio della propria esistenza, tra errori, rimpianti, incomprensioni. Sullo sfondo Zagabria, colta nei suoi aspetti pi moderni e reali, non turistici.Un uomo che si guadagna da vivere registrando e rivendendo suoni della natura, il protagonista del film iraniano(anteprima internazionale), di Mehdi Ghazanfari. Una donna gli offre un bacio in cambio di cibo e altri beni di prima necessit. La trama solo un pretesto in un esercizio formale che esprime il talento visionario del regista. Una metafora dell'esistenza, di un percorso destinato, come i suoni cancellati alla fine del "viaggio", a dissolversi con il sopraggiungere della morte.Candidato agli Oscar per il Portogallo,(anteprima campana), di David Bonneville ha come protagonista una giovane suora, Josephina. In procinto di prendere i voti perenni, richiamata alla vita laica dalla morte del padre e dalla necessit di adottare il nipote adolescente per evitare che vada in orfanotrofio. Nella casa rurale sulle colline della regione di Porto, il legame tra zia e nipote si tinge di implicazioni erotiche e incestuose.Atmosfere metafisiche nel film ceco(anteprima Italiana), di Rudolf Havlk. Un apprezzato cardiochirurgo deve eseguire l'intervento pi difficile della sua vita: operare la figlia ventunenne per rimuovere una malformazione congenita al cuore. Dalla sala operatoria si passa al paesaggio mozzafiato e selvaggio di unisola nordica, dove padre e figlia stanno compiendo un viaggio per riappacificarsi. Ma il viaggio reale? E come andata realmente l'operazione?Il ritmo pacato di(anteprima campana), di Riccardo De Cal, riflette il lento incedere del Piave. Lungo le rive del fiume si mescolano la memoria del passato, con la tragedia del Vajont, la bellezza selvaggia della natura e i sexy shop del presente. Luoghi, personaggi e storie di un angolo di Nord-Est lontano dai riflettori.(anteprima campana), di Lucio Arisci, un documentario on the road su un tedesco senza patente che vende autobus dismessi in Africa. Un viaggio dalla Germania al Mali, attraversando le contraddizioni del Sahara occidentale, il rischio di rapimenti, l'estremismo islamico, le usanze locali, l'autenticit di un continente.