CANNES 2022 - La presenza di Film Commission Torino Piemonte

17/05/2022, 15:56

Parte oggi la 75° edizione del, tra gli appuntamenti più prestigiosi per il cinema e l’audiovisivo internazionale - vetrina d’eccezione tanto per la selezione artistica quanto per l’ampia e articolata offerta che il Marchè du Film dedica al business e ai professionisti accreditati – a cuiprenderà parte come ogni anno.Un’edizione particolarmente importante, che vedrà la Fondazione accompagnare la presentazione in anteprima mondiale del lungometraggio “”, selezionato in concorso e realizzato anche a Torino nell’estate 2021 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il film - diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, Pyramideproductions, Rufus / Menuetto e coprodotto da Vision Distribution - sarà presentato mercoledì 18 maggio presso il Grand Theatre Lumiere, alla presenza dei produttori e del cast principale.Tratto dal romanzo Premio Strega 2017 scritto da Paolo Cognetti, “Le otto montagne” vanta alcuni tra i volti più noti del cinema italiano contemporaneo - Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi ed Elena Lietti - e porta sul grande schermo la storia dell’amicizia lunga una vita di Pietro e Bruno, il primo proveniente dalla città e il secondo da un piccolo villaggio di montagna.10 i giorni di riprese che, tra fine giugno e il 10 luglio 2021 hanno coinvolto il centro di Torino e alcune aree di periferia. Diverse scene sono state realizzate in locali del centro - il ristorante Le Vigne al quadrilatero romano, il Mad Dog Social Club, luoghi di lavoro del protagonista, nella finzione – e altre hanno coinvolto aree metropolitane, come Corso Trieste.Domenica 22 maggio, Film Commission Torino Piemonte presenterà – in collaborazione con TorinoFilmLab e Talent and Short Film Market – la 5^ edizione di TFI Torino Film Industry, meeting, market e piattaforma per la coproduzione internazionale e i nuovi talenti che si svolge a Torino dal 2018 in concomitanza e in collaborazione con il Torino Film Festival. L’italian Pavilion allestito da Cinecittà presso l’Hotel Majestic sarà la cornice di questo evento che, alla presenza di tutti i partner del sistema cinema torinese, aprirà ufficialmente l’edizione 2022 dell’iniziativa.Il complesso di attività industry che vede protagonisti i professionisti e le società piemontesi si arricchisce inoltre grazie alla nutrita presenza di società piemontesi che compongono la delegazione CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte, con circa 15 società piemontesi che operano in diversi settori – dal documentario alla post produzione – e che saranno presenti al Marchè du Film di Cannes.Il Presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia, tiene a evidenziare che “Essere a Cannes per un’occasione così prestigiosa come la presenza in concorso del film “Le otto Montagne” ci rende davvero molto orgogliosi. A questo si unisce il grande lavoro di networking, appuntamenti e panel che abbiamo programmato all’interno del Marchè du Film, che vedrà una significativa presenza di società piemontesi. Tutte occasione di grande valore per il nostro cinema e per il nostro territorio che sta vivendo un momento particolarmente denso e proficuo, dal lancio della 5^ edizione di Torino Film Industry ai numerosi set in corso a Torino e in Piemonte.”