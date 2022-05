PORPORA - Proiezione a Napoli giovedì 12 maggio

09/05/2022, 15:07

Arriva, per la prima volta in Campania, il film sull’avventura umana di Porpora Marcasciano, sociologa, scrittrice e soprattutto attivista militante Trans. Il suo prezioso contributo, frutto delle tante battaglie portate avanti dalla fine degli anni ’70, le è valso il riconoscimento dell’ONU che, nel 2021, l’ha inserita nella lista delle 7 principali attiviste trans nel mondo. Già premiata da Amnesty International, da ottobre 2021 è Consigliera Comunale a Bologna e Presidente della Commissione Parità e Pari Opportunità.Il filmvuole coinvolgere il pubblico nella conoscenza della storia trans, delle battaglie combattute per affermare il proprio diritto a esistere, contro ogni marginalizzazione. È il racconto di una figura storica che, in maniera trasversale, ha attraversato e contribuito a arricchire una varietà di movimenti (studenteschi, femministi, LGBTQI+).Un viaggio on the road che ripercorre battaglie e ricordi. Dall’esplosione del ’77 alle notti folli di Roma fino all’impegno politico, Porpora racconta a una nuova generazione, rappresentata dal suo giovane compagno di viaggio, Vittorio, quanto l’individualità produca cambiamento sociale solo fondendosi e realizzandosi nella molteplicità.La favolosità della protagonista trapela da ogni frame, la sua giocosa interpretazione del mondo accompagna il desiderio di raccontare e dipanare il filo della storia trans con la propria originale e provocatoria testimonianza.