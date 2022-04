DAWN CHORUS - In anteprima il 29 aprile al PalaCinema Locarn

24/04/2022, 08:52

Primo lungometraggio dello sceneggiatore e regista Alessio Pizzicannella, "" stato girato in Ticino nel 2019 con il sostegno della Ticino Film Commission e la collaborazione del Dipartimento del Territorio e i comuni di Ascona e Ronco Sopra Ascona. Un racconto di crescita che si svolge interamente sulle Isole di Brissago - due isole sul Lago Maggiore che ospitano l'unico giardino botanico della Svizzera su un'isola e dove crescono oltre 2000 specie di piante provenienti da tutto il mondo - uno scenario unico che diventa parte integrante della storia raccontata da Pizzicannella.Un'anteprima del film alla presenza del regista avr luogo venerd 29 aprile 2022 alle 20:30 al PalaCinema Locarno. L'evento promosso da Venus and beyond e Noha Film, in collaborazione con Ticino Film Commission, Palacinema Locarno e RSI Radiotelevisione svizzera.vede come protagonisti quattro attori emergenti della scena anglosassone, tra i quali anche Annabelle Belmondo, nipote del celebre attore francese Jean-Paul. Lispirazione per il titolo della pellicola deriva invece da un brano di Thom Yorke, frontman dei Radiohead, presente anche nella colonna sonora del film.