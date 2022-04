LA CENA PERFETTA - Le sale UCI

22/04/2022, 15:34

Nelle multisale del Circuito UCI arriva L, una produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano e Vision Distribution prodotta da Fulvio e Federica Lucisano e distribuito da Vision Distribution. Il cast del film diretto da Davide Minnella composto da Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso.Il protagonista della storia Carmine, un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef alla ricerca della perfezione. Lamore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno a entrambi una seconda possibilit e unoccasione di riscatto.Le multisale che proietteranno La Cena Perfetta dal 26 al 28 aprile sono UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Casoria (NA) e UCI Cinepolis Marcianise (CE).Quelle che lo proietteranno il 26 e 27 aprile sono UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Roma Est (RM).UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 27 aprile.