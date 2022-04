DOUBLE - Nuova proiezione a Torino per il film di Valente

06/04/2022, 14:42

In occasione dei GLOCAL DAYS, organizzati dall’Associazione Piemonte Movie, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, il film “” di Valerio Valente, prodotto dalla Casa di Produzione torinese Filmine, si potrà nuovamente vedere al cinema.Dato il grande successo di pubblico in sala, ottenuto la sera del 14 marzo, quando è stato proiettato come film di chiusura del Glocal Film Festival registrando il sold-out, il regista, in pieno accordo con gli organizzatori, ha pensato di organizzare una nuova proiezione per(Sala 2) Dal 4 aprile sono aperte le prevendite dei biglietti al Cinema Massimo, con ingresso a: 8€ intero e 5€ ridotto.Interamente girato nel capoluogo piemontese, “Double” è il primo film di finzione diretto dal regista torinese, Valerio Valente, che commenta così questa esperienza unica: “Con il mio film ho voluto lavorare sull'idea di invisibilità, intesa non tanto come superpotere di un personaggio, quanto più come non-visibilità. Il tema vero è quindi la visibilità, un aspetto fondamentale del nostro tempo: se non sei visibile non esisti. E così abbiamo raccontato la storia di un attore in crisi, perché vive una contraddizione tra il mostrarsi agli altri sul palcoscenico e lo scomparire in un voyeurismo tutto dedicato alle vite altrui”.“Quando abbiamo deciso di realizzare Double – continua Enrico Cannizzo, produttore e socio fondatore di Filmine - avevamo l'urgenza di farlo subito. Questo ha significato un approccio diretto e quasi artigianale del set che ci ha permesso di non dipendere da finanziamenti esterni, e che ha inoltre dato la possibilità a Valerio di lavorare in maniera più intima con gli attori”. Nella parte di Double, l’attore Daniele Daniele, che ha un nome di battesimo già doppio all’origine, dal quale nasce anche il titolo del film, racconta in maniera, del tutto originale e molto ironica, la sua esperienza sul set: “Interpretare questo personaggio è stata una sfida in quanto Double in parte rispecchia un trascorso della mia vita, quando mi sono trasferito a Torino. Non si sente mai parte di un gruppo e questo lo spinge ad andare a fondo nelle vite degli altri per conoscere meglio sé stesso. Uno dei due si è smarrito, per scoprire chi occorre dare un'occhiata al film (o farsi una chiacchierata con me)”.A livello distributivo, il Film sta seguendo un percorso orientato sia alle piattaforme online, che direttamente nelle sale cinematografiche.