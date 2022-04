NASTRI D'ARGENTO 76 - I documentari finalisti

01/04/2022, 15:56

Anche i grandi protagonisti della musica e del cinema, da Caterina Caselli a Ornella Vanoni e Lucio Dalla, da Monica Vitti a Nino Manfredi, Gigi Proietti e Marina Cicogna e poi, nel ‘cinema del reale’ i diritti civili e gli anni ‘70 dei grandi cambiamenti sociali nella short list deiannunciata oggi dai Giornalisti Cinematografici.I finalisti sono stati scelti tra i 150 film usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale appena rinnovato in un panorama particolarmente ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l’attualitŕ in un’annata ancora critica, siglata da interessanti testimonianze legate al presente in un fermento creativo speciale considerando le condizioni critiche vissute dal cinema per gli effetti della pandemia.Oltre il Cinema del reale tra i titoli finalisti (nelle sezioni Cinema, Spettacoli, Cultura e Docufilm) anche una produzione che ricorda, per esempio, nel segno della memoria Sergio Corbucci nella lunga testimonianza di Quentin Tarantino in Django & Django, ma anche Federico Fellini, Ennio Flaiano, il cinema di Lucio Fulci e di Cecilia Mangini, e poi un viaggio nella Ferrara del Giardino dei Finzi Contini, omaggio a Giorgio Bassani e Vittorio De Sica, e ancora il bellissimo racconto di un cinema ritrovato tra le macerie della Storia de La macchina delle immagini di Alfredo C. e la tradizione di un teatro antico tramandato con i Pupi siciliani di Cůntami.Nel ricordare che il Direttivo deiha giŕ annunciato ilche premia "" di Giuseppe Tornatore, qui di seguito, la lista completa dei titoli finalisti che i Giornalisti Cinematografici hanno selezionato, per regolamento, tra i film proposti nell’anno solare (2021) da Festival e rassegne e/o diffusi anche sulle piattaforme e reti tv, poi andati in sala.Tra i premi che saranno assegnati anche ilŕ in collaborazione con il Festival Trame e ilin collaborazione con il CSC - Scuola Nazionale di Cinema Sede Sicilia.Nell’ultima settimana di Aprile l’annuncio e la consegna dei Nastri e dei Premi speciali, con il Nastro della legalitŕ e due menzioni ad altrettanti titoli scelti per la loro particolare attenzione all’impatto del Covid sul mondo del cinema dal punto di vista del lavoro e della formazione.A DECLARATION OF LOVE di Marco SPERONICAVEMAN - IL GIGANTE NASCOSTO di Tommaso LANDUCCIC’E’ UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO di Matteo BOTRUGNO, Daniele COLUCCINIDAL PIANETA DEGLI UMANI di Giovanni CIONIFUTURA di Pietro MARCELLO, Francesco MUNZI, Alice ROHRWACHERIL PALAZZO di Federica DI GIACOMOL’ACQUA L’INSEGNA LA SETE - Storia di classe di Valerio JALONGOLET’S KISS - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo VENDEMMIATIONDE RADICALI di Gianfranco PANNONESCALFARI - A sentimental journey di Enrica SCALFARI, Donata SCALFARI, Anna MIGOTTOWAR IS OVER di Stefano OBINOVIAGGIO NEL CREPUSCOLO di Augusto CONTENTOCLIMBING IRAN di Francesca BORGHETTICORPO A CORPO di Maria IOVINELOS ZULUAGAS di Flavia MONTINICATERINA CASELLI – UNA VITA, CENTO VITE di Renato DE MARIADJANGO & DJANGO di Luca REAESTERNO GIORNO di Luca REAFELLINI - IO SONO UN CLOWN di Marco SPAGNOLIFULCI TALKS di Antonietta DE LILLOIL MONDO A SCATTI di Cecilia MANGINI, Paolo PISANELLIL’ONDA LUNGA - STORIA EXTRA-ORDINARIA DI UN’ASSOCIAZIONE di Francesco Ranieri MARTINOTTILUIGI PROIETTI DETTO GIGI di Edoardo LEOMARINA CICOGNA - LA VITA E TUTTO IL RESTO di Andrea BETTINETTIOSCAR MICHEAUX - THE SUPERHERO OF BLACK FILMAKING di Francesco ZIPPELPER LUCIO di Pietro MARCELLOPOMPEI. EROS E MITO di Pappi CORSICATOUNO, NESSUNO, CENTO NINO di Luca MANFREDISENZA FINE di Elisa FUKSASVITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE di Fabrizio CORALLOCUNTAMI di Giovanna TAVIANIFELLINI E L’OMBRA di Catherine MC GILVRAYIL GIARDINO CHE NON C’E’ di Rä DI MARTINOLA MACCHINA DELLE IMMAGINI di ALFREDO C. di Roland SEJKOLA SCELTA DI MARIA di Francesco MICCICHE’LUSSU di Fabio SEGATORIQUESTO E' UN UOMO di Marco TURCOUN MARZIANO DI NOME ENNIO di Davide CAVUTI