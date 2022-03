CAVALLO DI TROIA - Distribuito online da Direct to Digital

31/03/2022, 15:18

Un regista cinematografico di grande carisma, confinato su una sedia a rotelle, sta effettuando dei provini: le attrici sono brave, ma lui esigente, ruvido, impietoso. Quando si fa avanti un ragazzo con un curriculum fitto di rifiuti, lui non esita a umiliarlo davanti a tutti. Ma per il ragazzo recitare una necessit vitale. Unossessione. Ed disposto letteralmente a tutto, pur di farcelaDa riflessione sul cinema a trasfigurazione, in chiave quasi horror, del sogno di recitare. Giuseppe Ferlito, regista siciliano impegnato da anni nellaffrontare tematiche sociali, con il film "" va ad indagare gli angoli pi oscuri del meta-cinema. Siamo sul confine tra passione e ossessione, tra carisma e cattiveria, tra riscatto e vendetta.Girato interamente in Toscana, con la partecipazione di tutti gli allievi della Scuola di Cinema Immagina, il film ora disponibile su Amazon Prime Video e Google Play Italia, distribuito da Direct to Digital.