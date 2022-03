IONOI - Il 1 aprile al Cinema Stensen di Firenze

27/03/2022, 10:58

Venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21.00, al Cinema Stensen di Firenze, sarà proiettato il documentario "" di Nico Vascellari (Italia 2021, 88').Che cos’è la visionarietà? Che ruolo ha l’arte quando chiude tutto? Quanto pesa l’imprevisto in un momento governato dall’incertezza più totale? Come risponde l’artista?Un vero concerto in casa. Lo show, il ritmo, il rapporto con l’artista nel proprio salotto. Un’esperienza unica, proposta nelle 20 regioni italiane dal gruppo musicale Ninos du Brasil, rigorosamente negli appartamenti, nei casali, nelle ville e nelle dimore di privati cittadini. E come se non bastasse, questo insolito e coinvolgente progetto viene realizzato mentre l’Italia è in lockdown per le misure anti covid-19, tra marzo e aprile 2021.A un anno esatto di distanza dalla tappa toscana, il gruppo musicale torna in regione per presentare su grande schermo il documentario che racconta l’unico tour musicale italiano di quel periodo. Un film che unisce la forza dell’inventiva e della musica alla visionarietà di un progetto in grado di raccontare il ruolo dell’artista sullo sfondo di un’Italia chiusa. Una sfida contro il tempo, tra mille difficoltà e disavventure, a un ritmo indiavolato.Alla proieIone sarà presente il regista e performer Nico Vascellari e del performer Nicolò Fortuni (Ninos du Brasil).