SIAMO QUI, SIAMO VIVI - Un doc sul diario di Alfredo Sarano

Il diario diche riuscì a nascondere i nomi di migliaia di ebrei ai rastrellamenti nazisti diventerà presto un documentario. A rendere noto l’inizio ufficiale delle riprese nel territorio di Pesaro è, noto produttore di Hollywood che sta lavorando anche alla realizzazione di un film. Il documentario si intitolerà “” e uscirà entro la fine del 2022 ma nelle scorse settimane è stato annunciato anche al prestigioso festival di Toronto." - spiega- "Ma chi era Alfredo Sarano? "" - spiega- "". La famiglia Sarano riuscì poi a nascondersi fino al termine della guerra a Mombaroccio, sulle colline di Pesaro, protetta nel convento francescano del Beato Sante, aiutata persino da un ufficiale della Wehrmacht di nome Erich Eder che fece un voto al Santuario e decise di trasgredire gli ordini di Hitler e di non deportare nessun ebreo. Per questo gesto Eder è oggi riconosciuto tra i Giusti di Gariwo.La direzione del documentario è affidata a, regista impegnato nel racconto di storie di uomini e al suo secondo lavoro contestualizzato nell’ultimo conflitto bellico. Con il documentario “” Ceccarini ha infatti raccontato la storia di Udo Surer, avvocato tedesco figlio di un sergente delle SS che, con una scelta opposta a quella di Erich Eder, partecipò direttamente agli eccidi di San Terenzo e Vinca, in provincia di Massa. Vi sono poi i suoi ritratti di importanti uomini e donne della storia del cinema; tra questi “” dedicato allo sceneggiatore Tonino Guerra, “” sulla memorabile caratterista napoletana e “”, l’ultimo lavoro dedicato al maestro del cinema Francesco Maselli." - spiega- "".La sceneggiatura si arricchisce della voce di alcuni sopravvissuti al bombardamento alleato che nel 1944 colpì il convento del Beato Sante, nelle cui grotte si erano rifugiati i tedeschi insieme agli ebrei e oltre 300 civili. Tra loro anche la pesarese, oggi 98enne. Spazio poi alla testimonianza dei figli di, il partigiano fanese che salvò la vita al Primo ministro inglese Churchill, giunto ai piedi di Mombaroccio nell’agosto del 1944 per avviare lo sfondamento della Linea Gotica.Il documentario della durata di circa 45 minuti, vedrà inoltre la partecipazione di, Senatrice a Vita e sopravvissuta ad Auschwitz e di importanti nomi del mondo accademico comeo, ordinario di storia contemporanea all’Università di Perugia e, direttore del Cdec, il Centro di documentazione ebraico di Milano.