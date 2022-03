I MISTERI - Il documentario sulle feste popolari siciliane appassiona gli USA

15/03/2022, 20:20

Santa Maria La Scala (Acireale), Tortorici, Capizzi e Randazzo, cioč l’acqua, il fuoco, la terra e l’aria. I quattro elementi in quattro feste religiose siciliane. C’č questo ne “I Misteri”, il documentario girato nella Sicilia pre-pandemica da Daniele Greco e Mauro Maugeri e prodotto da Giulia Iannello. Il film č stato proiettato, in anteprima mondiale, alla 13esima edizione dell’Italian Film Festival di Minneapolis. La seconda proiezione del lavoro č fissata, invece, nell’ambito del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival, in programma dal 20 al 26 marzo a Hollywood.In California, il Los Angeles, Italia Festival č organizzato dal Capri in the world Institute, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero degli Esteri. “I Misteri” sarŕ disponibile in streaming nella sezione dedicata al festival su MyMovies.it, la maggiore piattaforma web di cinema in Italia, con oltre 500.000 contatti unici al giorno. L’opera di Greco e Maugeri č stata selezionata assieme a lavori come “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, “Il bambino nascosto” di Roberto Andň e “Supereroi” di Paolo Genovese. Nell’ambito della stessa manifestazione, Paolo Sorrentino presenterŕ una proiezione speciale di “Č stata la mano di Dio”.La prima internazionale di “I Misteri” č avvenuta, invece, nella sala cinematografica del Landmark Center di Minneapolis, nell’ambito dell’Italian Film Festival, rassegna organizzata dal Centro di cultura italiana del Minnesota con la MSP Film (the Film Society of Minneapolis St. Paul). L’onore della proiezione dal vivo č stato condiviso con, tra gli altri, “Il silenzio grande” di Alessandro Gassman e “Qui rido io” di Mario Martone.“I Misteri” č la conclusione del percorso iniziato nel 2014 con il progetto Sicily Folk Doc, ideato da Greco, Iannello e Maugeri e portato avanti dall’associazione culturale Scarti di Acireale. L’idea era di documentare alcune feste religiose siciliane, per mostrare al mondo - con il linguaggio universale dell’immagine - antiche tradizioni e riti spettacolari, su cui si basa la formazione di identitŕ collettive.I pescatori di Santa Maria La Scala, con la Madonna della Scala che viene dal mare, dialogano con i pastori di Capizzi (la festa č quella di San Giacomo), con i temerari che a Tortorici saltano sul fuoco per purificarsi dai peccati (durante la festa di San Sebastiano) e con le storie familiari dei randazzesi (la festa della Madonna Assunta). Celebrazioni sacre e profane insieme, attorno a cui piccole comunitŕ locali celebrano la propria essenza.“I Misteri” (71’, 2022) elabora e mette insieme quattro storie separate. Riunisce tradizioni distanti e le trasforma in una narrazione corale e “magica” della Sicilia.