ONE OF US - WEST COAST - Anteprima a Beverly Hills il 10 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna sarŕ presentata negli Stati Uniti la seconda stagione del documentario “”, diretto dalla regista e produttrice, che racconta le storie di nove donne italiane che si sono distinte per valori e competenze nelle loro professioni in America. “One of Us” si divide nei due episodi “East Coast” e “West Coast” per descrivere al meglio le protagoniste italiane presenti su entrambi i versanti del paese.La premičre di “” si terrŕ il 10 marzo presso il Brainwash Art Museum di Beverly Hills in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles, insieme all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.TaTaTu, promotrice dell’episodio di One of Us dedicato alla costa Ovest e innovativa piattaforma che premia i propri utenti per le attivitŕ svolte sulla stessa ha proposto un gioco finalizzato alla vincita di due biglietti, aggiudicabili grazie ai TTU Coin accumulati sul portale, per partecipare al grande evento nella “Cittŕ degli Angeli” e vivere in prima persona l’esperienza di una prima internazionale.Il sistema di TaTaTu, la prima sharing economy dei dati, č basato sulla condivisione del valore creato, premiando chi usufruisce dei contenuti presenti: “grazie al tempo che gli utenti impiegano stando connessi, potranno avere la possibilitŕ di partecipare ad un evento unico - commenta Andrea Iervolino, CEO e fondatore di TaTaTu -. Abbiamo deciso di essere parte di One of Us perché condividiamo valori comuni con Chiara Tilesi, che fa parte anche del nostro board: promuovere la consapevolezza e l’emancipazione della donna nel mondo del lavoro e non solo. Le persone scelte per il documentario sono di grandissimo spessore, ed č un onore poter dare voce a delle storie che stanno ispirando il mondo”.“One of Us” fotografa il viaggio di alcune donne straordinarie, nate in Italia, che si sono contraddistinte per successi in diversi campi come il cinema, STEM, l’editoria, la finanza, le arti, la filantropia, la diplomazia e la scienza per citarne alcuni. Gli episodi porteranno gli spettatori nella vita di ciascuna di queste affascinanti donne, svelando il loro background e le storie personali che le hanno plasmate nelle persone che sono oggi. Nell’episodio “West Coast” verranno presentate la chef Giada De Laurentiis, la scienziata Federica Raia, l'attrice e produttrice Gabriella Pession e l'innovatrice Raffaella Camera.