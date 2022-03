AMICI MIEI ATTO II - Un targa in ricordo del film a San Casciano Val di Pesa

04/03/2022, 17:55

Una targa nel luogo dove venne immortalata la scena della “Defecatio Isterica” diper ricordare non solo i 40 anni dall’uscita nelle sale del secondo atto della famosissima pellicola cinematografica, ma anche per omaggiare il grande Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita.A distanza di sette anni Mario Monicelli firma il secondo episodio di quella che sarà una fortunatissima trilogia e che vede ancora protagonisti i cinque amici fiorentini amanti dello scherzo e della goliardia. Il film segna la fine di un'epoca, quella della commedia italiana, un genere del quale il regista è stato uno dei maestri contribuendo in modo determinante ad aumentare la presenza della Toscana e di Firenze nel cinema italiano ed europeo raccontando in modo veritiero la città con gli occhi di chi, quotidianamente, la vive in ogni suo angolo più nascosto. In particolare, con “Amici miei” si manifesta in modo straordinario la capacità di esprimere una comicità irriverente e boccaccesca che aveva nell’amicizia l’unico vero valore e vincolo indissolubile.Un omaggio anche a Ugo Tognazzi a pochi giorni dai 100 anni dalla nascita (23 marzo 1922), una “zingarata” che i fans dedicheranno ad uno dei grandi artisti del cinema italiano, attore non solo comico, considerato uno dei mattatori della Commedia all'italiana, regista e sceneggiatore, protagonista della televisione pioneristica.Per estinguere il debito con l'usuraio proprio del Conte Mascetti (Ugo Tognazzi), i cinque inventano uno scherzo per ottenere l'annullamento del debito in cambio d'interventi chirurgici mai effettuati su Savino Capogreco (Paolo Stoppa); indebitandosi con lo strozzino, invita la ragazza ad alloggiare in un lussuoso albergo, per poi svignarsela con il trucco del "rigatino" da lui inventato e lasciando la circense in balia degli albergatori.L’appuntamento per lo scoprimento, alla presenza del Sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi e dello scenografo Lorenzo Baraldi e della moglie, la celebre costumista Gianna Gissi che sono considerati la "coppia d’oro" del grande schermo (lo sono anche nella vita privata), entrambi vincitori del David di Donatello, candidati a premi internazionali, tra cui il Golden Globe Award sono più che altro scenografo e costumista di Amici Miei Atto II e con un lungo sodalizio sia con Ugo Tognazzi (10 film) che con Monicelli (11), di Domenico Palesse fondatore di Lost in Location ed altri ospiti è per Sabato 19 Marzo alle 16.00 in Via Grevigiana 24, presso l’ingresso della villa dove è stata girata proprio la scena.La giornata o meglio la zingarata proseguirà alle 18.00 con la proiezione di Amici miei Atto II al cinema Everest di San Casciano alla presenza degli ospiti che introdurranno il film per poi concludersi alle 20.30 con una cena a tema ispirata alle scene del film.