LUIGI PROIETTI DETTO GIGI - Le sale UCI

Dal 3 al 9 marzo 2022 nelle multisale del Circuito arriva Luigi Proietti detto Gigi, il documentario evento di Edoardo Leo dedicato a uno dei pi importanti uomini di spettacolo italiani, prodotto da Italian International Film e Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus e distribuito da Nexo Digital.Il racconto si snoda attraverso lo sguardo di chi ha conosciuto Proietti sin dagli inizi della sua carriera gli amici, la famiglia, i colleghi e alterna materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia indimenticabili. In questo modo la vita di Proietti viene ripercorsa sin dagli esordi, mostrando successi e battute darresto, fino al raggiungimento del mito. Un viaggio emozionante per scoprire chi era davvero Luigi Proietti, grazie a ricerche, backstage e la sua ultima, intensa, intervista. Allinterno del film trovano spazio anche le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle persone che pi lo hanno avuto vicino: Renzo Arbore, Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti, Mario Vicari.Le multisale che proietteranno Luigi Proietti detto Gigi dal 3 al 9 marzo alle 18:30 e alle 21:00 sono UCI Porta di Roma (RM), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Roma Est (RM).UCI Luxe Maximo (RM) lo proietter il 3 e 4 marzo alle 18:30 e alle 21:00 e dal 7 al 9 marzo alle 21:00.UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Torino Lingotto (TO) lo proietteranno dal 7 al 9 marzo alle 18:30 e alle 21:00.UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Villesse (GO) lo proietteranno dal 7 al 9 marzo alle 21:00.