IL CINEMA DI E CON LEONARDO DI COSTANZO - Il 23 febbraio alla Casa del Cinema di Roma

Il 23 febbraio 2022, alle ore 19:00, alla Casa del Cinema di Roma č in programma l'eventoFresco vincitore del Premio Film della Critica per il suo terzo lungometraggio di finzione “”,č uno dei nomi piů rilevanti nel panorama cinematografico italiano contemporaneo. Dopo aver educato il suo sguardo alla ripresa della “realtŕ”, dirigendo nel corso degli anni Novanta e nei primi anni Duemila un buon numero di documentari "", "", "" ed ""), Di Costanzo ha esordito nella “finzione” con “”, che insieme a “” e “” forma una indagine attenta sull’umano, sulle relazioni e gli ‘obblighi’ sociali, sulla necessitŕ di affrontare la gabbia (vera o metaforica) in cui si č rinchiusi attraverso la dimensione collettiva.”, che venne presentato alla Mostra di Venezia 2003 nella sezione ‘Nuovi Territori’, racconta un anno scolastico in una Media di Teduccio, zona periferica di Napoli: il conflitto tra alunni e insegnanti si sposta dal mero riferimento generazionale a una diversa interpretazione della vita, del quartiere, del rapporto familiare e di quello sociale, perfino dell’utilizzo della lingua. Di Costanzo segmenta il racconto in mille storie che riescano a cogliere il senso profondo di tale conflitto.č organizzato dal SNCCI - Gruppo Regione Lazio.Saluti della neo presidente Cristiana Paternň e della neo fiduciaria Gruppo Regione Lazio Anna M PasettiPresentazione del nuovo numero di CineCritica, a cura di Piero Spila e Franco MontiniIncontro con Leonardo Di Costanzo condotto da Piero Spila, Franco Montini e Francesco Crispino.a seguire proiezione di “” (2003, 60′) presentato dal regista