L'UOMO CHE COMPRO' LA LUNA - Il 21 febbraio su Rai 5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”,

Una coppia di agenti segreti italiani riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della Luna. Il che, dal punto di vista degli americani, č inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identitŕ sarda. Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis.E’ la storia che il regista Paolo Zucca racconta in “” in onda lunedě 21 febbraio 2022 alle 22.15 su Rai 5 per il ciclo “”, senza interruzioni pubblicitari. Nel cast, Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski.Il film č stato la preapertura della XIII edizione della Festa del Cinema di Roma nel 2018 ed č stato candidato ai Nastri d'argento 2019 nelle categorie Miglior Attore (Stefano Fresi) e Miglior Attore non protagonista (Benito Urgu).