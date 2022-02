OCCHIALI NERI - Grande attesa a Berlino

11/02/2022, 17:49

Grande attesa allaper la conferenza stampa didi Dario Argento che sar presentato stasera come Special Gala.Il presidente Luciano Sovena della Roma Lazio Film Commission ha dichiarato "siamo orgogliosi che la Regione Lazio abbia contribuito alla realizzazione di questa nuova opera del Maestro coprodotta da Conchita Airoldi e Laurentina Guidotti per Urania Pictures e dalla francese Gateway Films e distribuito da Vision Distribution".Da parte sua il presidente dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici dichiara "In questo momento fondamentale che il festival di Berlino dedichi una speciale serata al maestro del brivido con un opera pensata e realizzata innanzitutto per la visione sul grande schermo".