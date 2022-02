CINEFRUTTA DAYS 2022 - Inaugurati da Gennaro Velardo

08/02/2022, 19:11

Partiti con successo i, workshop online diretti ai ragazzi delle scuole medie e superiori partecipanti a Cinefrutta, il concorso per cortometraggi sul tema della buona alimentazione promosso dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, A.O.A. e Terra Orti. Nella prima giornata Gennaro Velardo, direttore della OP A.O.A si è intrattenuto con l’attore Enzo Salvi discutendo sui caratteri comuni al cinema e alla sana alimentazione.“Come organizzazione di produttori – ha dichiarato Gennaro Velardo - non abbiamo soltanto il compito di coltivare terreni che danno prodotti di qualità ma anche il compito di raccontarli, di raccontare la nostra esperienza nel rapporto col territorio e nel rapporto con la produzione. Cinefrutta – continua il direttore di A.O.A - è un progetto che portiamo avanti da anni insieme a Terra Orti ed Alma Seges. Con esso ci rivolgiamo ai ragazzi perché sono i consumatori del futuro per comunicare loro che i prodotti dei nostri territori sono quelli più garantiti, soprattutto perché l’Italia è una delle nazioni che dà più garanzie ai consumatori in termini di qualità e sicurezza. Infatti le norme che abbiamo noi in altri paesi non ci sono e anzi, siamo un esempio per molti paesi che cercano di attuare anch’essi le garanzie del nostro ordinamento in materia. E i ragazzi sono fondamentali per la crescita del settore perché incidono sulle scelte e sui consumi delle famiglie”.“Il connubio cinema-alimentazione è importante – sottolinea Gennaro Velardo - e i due ambiti hanno dei percorsi da fare insieme, come unione di due mondi che hanno in comune alcune cose come l’emozione. Come il cinema è emozione, anche il cibo lo è. Ogni volta che vediamo un film, proviamo emozioni diverse anzi, come ho spesso detto anche ai miei figli, credo che un film vada visto più volte perché ogni volta ti regala emozioni diverse, magari notando cose che la volta precedente non hai visto e quindi apprezzi sempre di più. Lo stesso vale per il cibo, per l’alimentazione: ogni volta che avviciniamo un cibo alla bocca, dovremmo chiudere gli occhi ed immaginare cosa ci sia dietro al prodotto. Proprio come per il cinema, dove bisogna vedere oltre quello che vediamo in quel momento, il film finito, ricercando il lavoro che c’è stato dietro le quinte e che ci permette poi di vivere le emozioni attraverso lo schermo. Anche il termine “produttore”, usato nel cinema come nell’ortofrutta - conclude il direttore di A.O.A - unisce due ambiti che sembrano opposti”.Ospiti della seconda giornata, prevista per mercoledì 9 Febbraio 2022, saranno Michela Andreozzi, Totò Gallo e Luca di Nardo i quali interverranno dopo un’introduzione di Vincenzo Massa, presidente della OP A.O.AMichela Andreozzi, attrice, sceneggiatrice, regista cinematografica e teatrale. Ha firmato la regia di Genitori VS. Influencer, Brave ragazze, 9 lune e mezza e ha scritto da sceneggiatrice numerosi film e serie per il cinema, per il teatro e per le piattaforme.Totò Gallo è conosciuto come organizzatore generale di tanti film di successo. Ha lavorato con noti registi italiani come Pupi Avati e Carlo Vanzina.Luca Di Nardo, noto e storico agente del mondo dello spettacolo, gestisce innumerevoli star del cinema tra cui Claudia Gerini, Enzo Decaro, Francesco Paolantoni, Francesco Pannofino, Nancy Brilli, Silvio Muccino, Rocío Munoz Morales, eccLe scuole interessate a partecipare dovranno inviare il materiale video prodotto presso la segreteria di Cinefrutta entro il 31 Marzo 2022. Il bando completo e tutte le informazioni necessarie per prendere parte alla competizione sono reperibili sul sito www.cinefrutta.it. In palio tantissimi premi.