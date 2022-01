SCENA - Il programma dal 21 al 31 gennaio

20/01/2022, 17:47

Arriva a SCENA, spazio della Regione Lazio in via degli Orti D’Alibert, 1 a Roma, "" la rassegna di incontri e proiezioni, ideata e curata da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni - giornalista del CNR, che si pone l’obiettivo di approfondire il rapporto tra scienza e cinema attraverso proiezioni di film, documentari, incontri, interviste e dibattiti. Il primo dei cinque appuntamenti previsti è lunedì 24 gennaio alle 18.30 con la proiezione de “La memoria dell’acqua” del regista cileno Patricio Guzmán, premiato al Festival di Berlino con l'Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura e al Biografilm Festival. Interverranno Roberto Danovaro - Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn e Raffaele Fichera - giornalista Rai.A SCENA anche “”, una selezione di opere restaurate da Regione Lazio in collaborazione con Anec Lazio, finalizzata alla conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale attraverso la digitalizzazione delle pellicole o il loro restauro. Si comincia con “Dentro Roma” (1976) di Ugo Gregoretti venerdì 21 e poi mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio, e da sabato 29 a lunedì 31 sempre alle 19.00. “Dentro Roma” è il racconto di una giornata ideale a Roma, dall'alba al tramonto, che l’autore ha costruito con una serie di impressioni che ne colgono i più diversi aspetti: il trascorrere del tempo di un pensionato, la fatica dei pendolari, lavori e mestieri, le lotte per la casa, le manifestazioni delle donne, le cerimonie che mescolano sacro e profano nella benedizione delle automobili al Colosseo. E' un documentario-inchiesta che analizza e illustra la realtà di Roma, frugando tra le pieghe di una metropoli che nell'ultimo decennio ha raddoppiato il numero dei suoi abitanti. Protagonista del film è la gente che abita nelle borgate, nella periferia e nel centro storico, e che lotta per cambiare la vita della città.