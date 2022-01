LOVERS FILM FESTIVAL 37 - Ritorna dal 26 aprile 2022

17/01/2022, 14:56

Lovers Film Festival presenta il 24 gennaio 2022 alle 21:00 al Cinema Massimo l’anteprima die di Filippo Vendemmiati, un docufilm incentrato sulla figura di Franco Grillini, politico e attivista bolognese da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce i luoghi simbolo della sua vita e oltre trent’anni di storia politica italiana e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignitàÌ e dell’uguaglianza su un tema attualissimo che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato.La proiezione sarà preceduta dall’incontro con Franco Grillini, Filippo Vendemmiati e il produttore Paolo Rossi Pisu che dialogheranno con la direttrice Vladimir Luxuria e il direttore del Museo Nazionale del Cinema Domenico De Gaetano.Presentato con grande successo all’ultima edizione di Alice nella Città e all’Italian Film Festival Berlin, il docufilm è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli e arriva nei cinema dal 31 gennaio al 2 febbraio in collaborazione con Arcigay.Il Lovers Film Festival dal 2005 è integrato nel Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del MiC, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.