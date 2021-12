CAPRI HOLLYWOOD 26 - Due premi per "I Fratelli De Filippo"

27/12/2021, 09:58

Si chiude un anno eccezionale per Pepito Produzioni con "" diretto e sceneggiato da. Dopo uno straordinario successo di pubblico e di critica partito dalla, dove è stato presentato Fuori Concorso e proseguito il 6 dicembre con il Galà al Teatro San Carlo di Napoli e poi con i tre giorni al cinema 13, 14, 15 dicembre, ottenendo i massimi risultati al botteghino, "" andrà in onda su RAI1, in prima serata, giovedì 30 dicembre 2021. Il Produttore- fondatore e Amministratore Unico di Pepito Produzioni - e il regista, vincono rispettivamente ildel. Il film è una produzione Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, RS Productions e RAI Cinema ed è prodotto da Maria Grazia Saccà e Agostino Saccà.Due premi particolarmente sentiti, visto che "" è stato girato in piena pandemia, durante il 2020. Pepito Produzioni ha sostenuto da subito quest’opera piena di bellezza, girata in una Napoli vera e magnificamente ricostruita grazie alle maestranze di prim’ordine che ci hanno lavorato, tutti artisti di rinomata fama. La fotografia magnifica di Fabio Cianchetti, la perfetta scenografia firmata da Paola Comencini e il fondamentale lavoro di montaggio di Giogiò Franchini assieme ai costumi di scena ideati dal pluripremiato Maurizio Millenotti e la travolgente musica firmata Nicola Piovani, confezionano un prodotto cinematografico compiuto che fa della preziosa alchimia corale il perno del suo ingranaggio. La ricostruzione dei seducenti ma anche duri anni ’20, l’Art Déco e il racconto della grande rivoluzione culturale del ‘900 italiano che passa per i testi scritti per il teatro di Eduardo De Filippo. Pepito Produzioni ha affiancato Sergio Rubini nel raccontare l’inconsueta storia dei De Filippo. Due fratelli e una sorella che, grazie ad un immenso talento, si smarcano dalla soffocante ombra degli Scarpetta trovando la propria strada e rinnovando per sempre la storia del teatro a livello internazionale. A capo della rivoluzione culturale Eduardo De Filippo, la sua produzione artistica parla da sé.: “.”: “.”: “.”Presieduta dal regista Roberto Andò e dalla cantautrice israeliana Noa, Capri Hollywood 26 inaugura la stagione internazionale degli Awards. Sette giorni di proiezioni, masterclass dei maestri del cinema, premiazioni e performance. Un evento promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivo), la Regione Campania e di sponsor privati.