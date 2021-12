LIFE ON MART - Il 24 dicembre alle 19.20 su Rai5

23/12/2021, 07:53

Unastronave aliena atterrata esattamente al centro della Valle dellAdige, incorniciata tra le vette innevate del Trentino. Cos si presenta ai visitatori la stupefacente struttura del Mart di Rovereto, una cupola in vetro e acciaio concepita dallarchistar internazionale Mario Botta, costruita sulle stesse dimensioni di quella del Pantheon di Roma, tra i primi e pi importanti musei di arte contemporanea del nostro Paese. Lo racconta, di Katia Bernardi, in onda venerd 24 dicembre 2021 alle 19.20 su Rai5. Una produzione originale EiE film, realizzata in collaborazione con Rai Cultura e con il contributo di Trentino Film Commission.Rovereto, da sempre crocevia di incontri e commerci con la Mitteleuropa, deve il suo legame con larte e con le avanguardie del Novecento a Fortunato Depero, illustre esponente del Futurismo italiano che qui visse per lunghi anni della sua vita, fino alla fondazione della casa-museo da lui stesso ideata e oggi parte integrante della collezione permanente del Mart.