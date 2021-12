CINEMAGIA AWARDS 2021 - Annunciati i primi premiati

16/12/2021, 12:27

Cominciano a scaldarsi i motori della prima edizione dei, festival dedicato al mondo della settima arte indipendente dal sapore internazionale. L'obiettivo della kermesse – organizzata da Magnifica Consulting in collaborazione con Marco Canino, Caffè 24k, Stardust e Toed Film - è quello di premiare talenti del cinema ed eccellenze legate al mondo dello spettacolo, e non solo, nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo 21 dicembre nell’incantevole cornice del St Regis di Roma.L’organizzazione, intanto, comincia a svelare i primi nomi dei prestigiosi ospiti legati al mondo del cinema, del teatro e della televisione che parteciperanno a questa prima edizione. Oltre al Maestro compositore Giovanni Allevi, a salire sul palco di uno degli eventi più attesi di questo fine 2021, gli attori Alessandro Preziosi, Caterina Murino, Valeria Solarino, Lina Sastri, Rocío Muñoz Morales e Rocco Papaleo.“S” - dichiaradi Magnifica Consulting, project manager dell’evento, che aggiunge: “”.Ma non solo. Saranno consegnati dei riconoscimenti anche a tre grandi produttori che hanno saputo fare impresa coniugando cinema e qualità: Nicola Giuliano, Andrea Occhipinti e Marco Belardi.Nel corso della serata, inoltre, verranno premiate le opere presenti all’interno di Cinemagia, piattaforma di distribuzione di film indipendenti e internazionali in prima visione, che è stata la musa ispiratrice di questo progetto. Il pubblico avrà la possibilità di visionare e valutare tutte le opere ufficialmente selezionate in concorso sulla piattaforma Cinemagia ( https://www.cinemagia.online ).Gemellato al progetto2021 c’è Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dal presidente Antonella Caramia e che, per l’occasione, consegneranno un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle tredici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della kermesse internazionale.