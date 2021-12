APCLAI - A Ventana Sur due premi per film brasiliani

10/12/2021, 11:40

di Clarissa Campolina edi Gregrio Graziosi sono i due film, entrambi brasiliani, presentati nella sezione Primer Corte di Ventana Sur e vincitori del, consistente nel sottotitolaggio in una lingua europea, a sostegno della loro diffusione sul mercato internazionale.L'APCLAI (Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia), che organizza il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, da quest'anno partner di Ventana Sur, il pi importante evento dedicato all'industria audiovisva in America Latina, realizzato dall'Istituto Nazionale del Cinema e delle Arti Audiovisive dell'Argentina (INCAA) e dal March du Film Festival de Cannes (l'edizione 2021 si tenuta come ogni anno a Buenos Aires e online, dal 29 novembre al 3 dicembre 2021). Secondo l'accordo di partnership, i sottotitoli dei due film premiati saranno realizzati da APCLAI Subtitles, il ramo dell'Associazione che cura anche i sottotitoli dei film presentati al Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste.Cano ao Longe ha per protagonista Jimena, che cerca il suo posto nel mondo; attraverso la sua storia, il film tocca i nervi scoperti del Brasile contemporaneo, affrontando questioni di classe sociale, famiglia, tradizioni, razza e genere.Tinnitus segue la storia di Marina, atleta di tuffi sincronizzati che abbandona la carriera dopo un grave incidente causato da un terribile attacco di acufene (rumori all'orecchio); quattro anni dopo, lavora vestita da sirena, in un acquario, in una routine quotidiana lontana dai riflettori e in cura per l'acufene."La sezione Primer Corte presenta a Ventana Sur film in fase di post produzione, dando loro l'opportunit di una prima visibilit internazionale. I due film che abbiamo premiato ci hanno colpito per l'attenzione con cui affrontano l'uno i temi sociali e l'altro la malattia uditiva. Il contesto del Brasile contemporaneo e le trame, che intrecciano le storie delle protagoniste ad argomenti pi universali, non ultimi quelli dell'etica, dei rapporti di genere e della stessa ricerca di un ruolo nella societ da parte delle donne, sono tra le ragioni per cui abbiamo voluto premiarli" spiega Rodrigo Daz, fondatore e direttore dell'APCLAI e del Festival del Cinema Ibero-Latino Americano. "Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione, non solo per il prestigio internazionale di Ventana Sur, ma anche per l'ulteriore possibilit di distribuzione internazionale che offriamo ai film latinoamericani, sottotitolandoli. Inoltre contribuiamo a valorizzare il ruolo culturale e centrale dell'Italia, rendendola protagonista della diffusione del cinema latinoamericano."Tutte le info sui servizi che APCLAI Subtitles offre ad agenzie di comunicazione eventi e rassegne cinematografiche su www.apclai.org. Per maggori informazioni su Ventana Sur, ventana-sur.com.