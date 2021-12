BIENNALE DI VENEZIA - Un premio per "Hurt"

03/12/2021, 19:46

Il cortometraggio sul cyberbullismo,, in proiezione al TFF Torino film festival (che si chiude il 4 dicembre), ha ricevuto in questi giorni anche undalla 78a mostra internazionale d'arte cinematografica La Biennale di Venezia.è prodotto dal Gruppo Immedya, azienda con cinque divisioni specializzate nel marketing e nella comunicazione, con quartier generale in Abruzzo, nella provincia di Teramo e sedi anche a Milano e Roma. Il tema trattato è un argomento discusso in Italia e nel mondo, un problema sociale diffuso e pericoloso, raccontato con una storia allo stesso tempo realistica e metaforica, ispirata da un fatto di cronaca reale, per un cinema drammatico e adolescenziale, con un taglio internazionale. Il risultato è un «un film d'autore [...] un noir cinematografico influente e spiazzante», come è stato definito nella lettera che dava notizia dell’inserimento dello short nella Biennale Orizzonti, sezione in cui sono stati accolti i migliori film e cortometraggi prodotti e realizzati entro febbraio 2021.Il certificato di merito ricevuto dalla stessa Biennale di Venezia celebra Hurt «per aver raccontato con arte decisa e passionale il tema del cyberbullismo, mostrando diverse forme della sensibilità umana, dallo spirito intimo ed emotivo a quello crudo e severo. Un film intenso, che guarda al futuro, raccontando una dura realtà in crescita e preponderante nei giovani».Il Gruppo Immedya ha deciso di sposare il progetto con l’intento di consolidare la filosofia riassunta nel suo slogan, “We are people”: una cultura aziendale che vuole rimettere al centro le persone e che ha come principi l’uguaglianza e la parità di genere, l’identità culturale, il rispetto e la stima di ogni singolo individuo, per creare un ambiente sostenibile e responsabile.Coinvolta nella realizzazione e nella comunicazione del cortometraggio anche IMP L’Editoria, la divisione del Gruppo Immedya dedicata all'editoria, al giornalismo ed alla produzione di video, che promuove storie e informazioni di valore.ha la regia di Carmine Bucci della Wolf Pictures, cineasta che ha lavorato su importanti set internazionali con maestri del calibro di Ken Loach, Francesco Rosi e Giuseppe Lanci. Fra i suoi lavori, il cortometraggio “Cosmonaut” che ha vinto numerosi festival cinematografici.La sceneggiatura è di Daniele Rutigliano. Protagonisti gli attori Fabrizio Pagliaretta, Mario Massari, Lucrezia Santilli, Rossella Mattioli. Direttore della fotografia Peter Ranalli, scenografo Valerio Gagliardi, fonico Giampiero Sanzari.Lo short film è stato realizzato con il sostegno di Ferrarelle e della Regione Abruzzo.Dopo Venezia e Torino, Hurt è atteso ai festival di Barcellona e Lisbona.