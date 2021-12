TORINOFILMLAB 2021 - Assegnati 240.000 euro di premi

02/12/2021, 16:09

Si è conclusa ieri - mercoledì 1° dicembre - la 14a edizione del, nella sua versione dal vivo che - dopo oltre 150 ore di sessioni di formazione e 500 meeting tra i team creativi di autori e produttori e potenziali partner in cerca di nuovi talenti su cui puntare - è culminata nella cerimonia di premiazione.Torino ha accolto ancora una volta professionisti dell'industria cinematografica in occasione del mercato di co-produzione del TFL, promosso dal Museo Nazionale del Cinema: oltre 200 persone da tutto il mondo tra cui 55 tra sceneggiatori, registi e produttori che hanno presentato 37 progetti – 20 lungometraggi SCRIPTLAB in fase di sviluppo della sceneggiatura; 10 opere prime o seconde di FEATURELAB in fase più avanzata e 7 film sviluppati negli anni passati dal TFL che stanno per lanciarsi nel circuito dei festival internazionali – tra cui sono stati scelti i vincitori degli 11 premi del 2021 assegnati da giurati e partner, a sostegno di sviluppo, produzione e distribuzione, per favorire le coproduzioni internazionali e un approccio sostenibile nel fare cinema.L'evento proseguirà dal 6 al 10 dicembre con un programma online arricchito di panel, talk e insights che mostreranno altre sfaccettature della community di creativi e professionisti del TFL.I 4 Production Awards per un totale di 170.000 €, assegnati dalla giuria internazionale composta da Vanja Kaluderčić direttrice Festival di Rotterdam; Dénes Nagy regista del film TFL Natural Light; Davide Nardini responsabile Italian Scripted Originals di Amazon; Juliette Schrameck produttrice Agat Films; Michael Weber sales agent The Match Factory che hanno valutato i 10 progetti FeatureLab - in stadio di pre-produzione - assegnando tre Production Awards ciascuno da 40.000 € a:FAMILY TIME, scritto e diretto da Tia Kouvo e prodotto da Jussi RantamäkiIl produttore finlandese Rantamäki ha già lavorato su The Happiest Day In The Life Of Olli Mäki di Juho Kuosmanen (ScriptLab 2014), che ha ottenuto il premio Un Certain Regard a Cannes.Sinossi > Ogni membro di una famiglia finlandese della classe operaia cerca la connessione umana in modi diversi.HOME, scritto e diretto da Or Sinai e prodotto da Adi Bar YossefLa regista israeliana aveva preso parte con lo stesso progetto al programma TFL ScriptLab nel 2020, scegliendo quindi di continuare il suo percorso con il Lab.Sinossi > Dopo 15 anni passati a provvedere alla sua famiglia da Israele, Bella torna in Ucraina per riscoprire la sua casa.THINGS THAT YOU KILL, scritto e diretto da Alireza Khatami e prodotto da Elisa Sepulveda-RuddoffL'opera prima del regista iraniano, Oblivion Verses è stata presentata a Orizzonti (Venezia 2017).Sinossi > Incapace di soffrire, Ali costringe il suo enigmatico giardiniere a vendicare la morte sospetta di sua madre.Un ulteriore Production Award di 50.000 euro è stato assegnato grazie al sostegno del sotto-programma Creative Europe – MEDIA dell'Unione Europea a:DAYAO SWIMS AGAINST THE FLOW, scritto e diretto da Tao Zhang, co-sceneggiato da Jérémie Dubois e prodotto da Vincent Wang.L'opera prima del regista cinese, Last Laugh, è stata presentata nella cornice di ACID Cannes 2017.Sinossi > Impossibile resistere al fascino della città, a meno che tu non sia il semplice ragazzo della natura Dayao.Tutti e 4 i premiati dei Production Award hanno ricevuto inoltre i Green Filming Awards, che includono la realizzazione di un piano di sostenibilità per la fase di produzione con copertura degli eventuali costi extra fino a un massimo di 2.000 €, oltre a ulteriori 2.000 € da investire nella collaborazione di un green manager stanziati dalla Trentino Film Commission.A conferire il prestigioso Eurimages Co-production Development Award di 20.000 € - per la prima volta ad un progetto TorinoFilmLab - sono stati i tre giurati Alexander Bohr produttore ZDF/Arte; Mathilde Henrot programmatrice del Sarajevo Film Festival e del Locarno Film Festival e Nathalie Capiau Domestic Promotion & Eurimages Representative, che hanno scelto il progetto:THE WOLF WILL TEAR YOUR IMMACULATE HANDS scritto e diretto da Nathalie Álvarez Mesén e sviluppato all'interno del programma ScriptLab, un racconto gotico e tropicale nell'America Latina coloniale.L'opera prima della regista trentatrenne svedese/costaricana Clara Sola è stata presentata quest'anno nella cornice della Quinzaine des Réalisateur a Cannes e - nei giorni scorsi - ha avuto la sua premiere italiana al Torino Film Festival.> Sinossi: In questa casa le donne non saranno più addomesticate. Un racconto gotico e tropicale nell'America Latina coloniale.In ultimo, il CNC Award di 8.000 € offerto da CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée ha scelto tra i 20 progetti ScriptLab UNFINISHED PAINTING della regista portoghese Catarina Vasconcelos, che racconta la storia di una donna decisa a morire.L'esordio al lungometraggio di Vasconcelos, The Metamorphosis of Birds, è attualmente il film in corsa ai prossimi Academy Awards per il Portogallo.> Sinossi: Una donna vuole morire. Venendo a incontrarla, la Morte nutre dubbi sul proprio mestiere.Anche l'ArteKino International Award, che prevede un contributo di 6.000 € è stato assegnato al progetto ScriptLab THE MOUNTAIN BRIDE di Maura Delpero. La regista italiana aveva ottenuto nel 2019 il TFL Audience Design Fund (€ 40.000) per la sua opera prima Maternal, presentato a Locarno nello stesso anno.> Sinossi: Ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Nelle Alpi italiane, un singolo colpo di fucile mette fine all'innocenza di una giovane donna.Tra i premi assegnati dai partner ai progetti FeatureLab il Post-Production Award è andato a ZE scritto e diretto dalla regista mongola Lkhagvadulam Purev-Ochir e prodotto da Katia Khazak (il progetto aveva già preso parte al programma ScriptLab nel 2019), il premio è offerto da Filmmore, Posta e APostLab, e consiste in € 10.000 in servizi di post–produzione audio e video, più una borsa di studio per partecipare al workshop di post–produzione.> Sinossi: Uno sciamano adolescente si innamora di una ragazza, mandando in frantumi la sua fragile esistenza nella moderna Mongolia.Inoltre, il Sub-ti Award (consiste nella realizzazione di sottotitoli inglesi o italiani o tedeschi di valore fino a 2.000 €) a HOME, scritto e diretto da Or Sinai e prodotto da Adi Bar Yossef e il Sub-ti Access Award (prevede la realizzazione di sottotitoli per non udenti e ipoudenti, così come di audio descrizioni per ciechi e ipovedenti, e sottotitoli audio fino a un valore di 4.500 €) a FAMILY TIME, scritto e diretto da Tia Kouvo e prodotto da Jussi Rantamäki.Il TFL assegna un ulteriore premio speciale per la sostenibilità: il TFL White Mirror di 3.000 € è andato a un progetto ScriptLab che tocca i temi legati all'ambiente THE FUTURE IS AN ELDER COW scritto e diretto da Janis Rafa e prodotto da Konstantinos Kontovrakis.> Sinossi: In una piccola città devastata dall'infertilità, si sparse la voce che le donne avessero iniziato a dare alla luce animali.Il TFL Meeting Event si è svolto nell'ambito di TFI Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete il TFL Meeting Event con i Production Days organizzati dalla stessa FCTP e la 6° edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio.Dal 6 al 10 dicembre il TFL Meeting Event si unirà al ricco programma dell'edizione online di TFI Torino Film Industry.Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di sottoprogramma Creative Europe – MEDIA dell'Unione Europea, del MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino.