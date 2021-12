TORINO FILM FESTIVAL 39 - Intervista a Fresi e Arcangeli

02/12/2021, 08:31

Carlo Griseri



Il film italiano n concorso al Torino Film Festival 39 è “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi, interpretato da Andrea Arcangeli.Matteo Fresi: «Sono nato e cresciuto a Torino. Ma mio padre è originario di quelle terre e in famiglia la sua era una storia che si conosceva e si raccontava. Sono orgoglioso di essere l'unico italiano al Tff, il primo festival che ho frequentato e che curiosamente compie quest'anno 39 anni, esattamente come me».MF: «Un po' sì, vero, c'è un sapore di western e anche con alcune musiche abbiamo voluto evocarlo. Ma quello è un genere con delle regole molto precise, che noi volutamente non seguiamo: ci siamo rifatti soprattutto alla tragedia greca, a un tipo di storia più mediterranea».MF: «Gran parte di quel che raccontiamo è vero: il personaggio di Bastiano, bandito sordomuto interpretato da Andrea Arcangeli, è esistito davvero, ed è vera la storia delle tante morti di quegli anni. Non si sa invece nulla sulla sua morte, noi abbiamo scelto la “nostra” fine per lui cercando di mantenere tutto il più verosimile possibile».Andrea Arcangeli: «Ho lavorato in un contesto unico, è una storia dai toni quasi shakespeariani ma coi cavalli e le pistole. Bastiano sente la difficoltà di non essere accettato dagli altri, ma ancor prima deve lavorare per accettare se stesso, ha provato rabbia e dolore per tutta la vita, è estremamente fragile. Per me il lavoro è stato complicato, ho lavorato molto sul suo modo di esprimersi e di comportarsi in mezzo agli altri».