AMANDA - Terminate a Torino le riprese del film

23/11/2021, 12:34

Si sono concluse a Torino le riprese di "" scritto e diretto da Carolina Cavalli, alla sua opera prima e già vincitrice del Premio Solinas.Nel cast, oltre alla protagonista Benedetta Porcaroli anche Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Missoni e con Giovanna Mezzogiorno."Amanda" è prodotto da Elsinore Film con Wildside società del gruppo Fremantle e Tenderstories in collaborazione con I Wonder Pictures (distribuzione italiana) e Charades (distribuzione internazionale). Il lungometraggio – interamente girato a Torino per 5 settimane – è stato realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund e con il sostegno del Ministero della Cultura.Tra le varie location utilizzate in città si segnalano il quartiere di San Salvario, il Cinema Maffei, l’Hotel Gardenia di Via Sabaudia, Ex IRV (“Poveri Vecchi”), insieme alla strada panoramica di Via dei Colli a Pino Torinese, il Royal Pet Shop a Chivasso, Borgo Cornalese a Villastellone, il Circolo Ippico di San Raffaele Cimena.Un’importante presenza di professionisti e maestranze piemontesi ha fatto parte del cast tecnico - circa l’80% della troupe, tra cui l’organizzatore Danilo Goglio, il direttore di produzione Arianna Trono, la location manager Alessandra Curti, l’aiuto regista Stefano Ruggeri - come di quello artistico, dove si segnala la presenza di circa 20 figurazioni.Sinossi: Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. E’ la cosa che desidera di piu’. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.Carolina Cavalli è nata a Milano. Si è laureata in lettere e filosofia presso the American University of Paris. È vincitrice del San Francisco Film Society Rainin Filmaking Grant come co-sceneggiatrice del lungometraggio Fremont e vincitrice del premio Solinas Experimenta Serie 2018. Il suo primo romanzo, Metropolitanìa, sarà pubblicato da Fandango Libri nel 2021.