SCENA - Una rassegna per il decennale della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonte'

SCENA in via degli Orti d’Alibert, 1 a Roma, è il nuovo centro di incontro e di scambio di idee dedicato al cinema, alla letteratura, alle arti, alla formazione della Regione Lazio. All’interno è presente uno spazio bar. Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero.Dal 17 al 19 novembre 2021 per festeggiare i dieci anni di attività della Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, tre serate dedicate alla rassegna antologica dei cortometraggi e dei lungometraggi realizzati da allievi e allieve. Mentre sabato 27 novembre dalle 10.30 alle 17 avrà luogo la giornata di studi dal titolo: Insegnare le professioni del cinema, con i rappresentanti delle scuole di cinema italiane e delle associazioni professionali del settore. L'incontro che si terrà vuole approfondire in particolare le sfide poste alla progettazione dei percorsi di apprendimento dai rapidi cambiamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il mondo dell'audiovisivo. La rivoluzione digitale e il moltiplicarsi dei modelli di produzione e distribuzione hanno disegnato nuove figure professionali o modificato le competenze richieste alle professioni più consolidate, con riflessi sulle forme e sui linguaggi audiovisivi. L'obiettivo dell'appuntamento è aprire su tali temi un primo confronto tra realtà formative diverse, con il contributo delle rappresentanze del mondo professionale che sta attraversando il cambiamento.Questo il programma:Mercoledì 17 novembre - proiezioni per il decennale della Scuola Volonté18.00 Ritmo (corto 2015) regia di Giulio Ortolani18.30 Just a Change (corto 2015) regia di Andrea Valentina Brunetti19.00 Trompe l’oeil (corto 2015), regia di Giulia Tata19.30 Uno, nessuno (mediometraggio 2015)regia di Paolo Giovannucci, Imogen Kusch, Daniele Vicari, nato da un laboratorio con gli allievi e le allieve di recitazione del biennio 2013/15, già presentato ad Alice nella città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma.Giovedì 18 novembre - proiezioni per il decennale della Scuola Volonté18.00 Caffé corrotto (corto 2018), regia di Sabrina PoddaAlma (corto 2018), regia di Marcello CaporiccioUomo di vetro (corto 2018), regia di Francesco Di Nuzzo19.30 La mia storia si perde e si confonde (mediometraggio 2018), regia di Daniele Gaglianone e Imogen Kusch, basato su un laboratorio con gli allievi e le allieve di recitazione del triennio 2016/19, già presentato al Rome Indipendent Film Festival.Venerdì 19 novembre - proiezioni per il decennale della Scuola Volonté18.00 Sette metri e mezzo (2020), regia di Lorenzo NuccioDomani si vedrà (2020), regia di Lorenzo VitroneGrigio cenere (2020), regia di Anna Coccoli19.30 L’ultimo piano (2019), regia di G. Cacchioni, M. Caporiccio, E. A. Carchedi, F. Di Nuzzo, F. F. Ferrari, L. Iacoella, G. Lapenna, G. Pinocchio, S. Podda, il film lungometraggio nato dal lavoro collettivo degli allievi e delle allieve del triennio 2016/19, presentato al Torino Film Festival e disponibile sulla piattaforma RaiPlay.Tutte le proiezioni saranno introdotte dagli autori, dagli interpreti e dalle troupe che hanno preso parte ai film.