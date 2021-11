AKOUCHETAME - La lentezza incompiuta del ricordo

18/11/2021, 20:00

Duccio Ricciardelli



I registi Federico Francioni con Gal de Fournas firmano il cortometraggio, parte di un nuovo progetto condiviso, in fase di sviluppo: "". La storia quella di Latifa che ha perso da poco il padre. Un narratore scrive una lettera nella quale racconta una storia che gli vicina: quella di una giovane donna che, perdendo i suoi affetti, perde il mondo che ha plasmato la sua identit.Un documentario letterario, ben girato e dalle scelte stilistiche interessanti, come la fissit dell'immagine e la voce fuori campo che immergono il personaggio di Latifa in un alone di mistero ed esotismo retr. I due autori sono stati allontanati dal paese mentre stavano facendo le riprese, quindi lasciandolo incompiuto. La voce letteraria dichiara la finzione dando al film una traiettoria da favola, lelaborazione di un lutto; limpressione fugace di un mondo che sta per trasformarsi definitivamente.