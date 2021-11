TORINO FILM FESTIVAL 39

09/11/2021, 13:26

" degli artisti Cyop&kaf sar presentato in concorso nella sezionealhanno cominciato a dipingere i muri da giovanissimi nella Napoli di met anni Novanta. Il loro approccio artistico coniuga intervento sociale e narrazione politica come pochi altri in Italia. Ne sono esempi le centinaia di opere realizzate nei Quartieri Spagnoli di Napoli e nel centro storico di Taranto, a costruire una trama di immagini e storie di vita che reinventano i luoghi e ne scrivono la storia. Il loro documentario Il Segreto, presentato alla 31esima edizione del Torino Film Festival, ha vinto numerosi premi internazionali e ricevuto una candidatura come miglior documentario ai David di Donatello 2014." il risultato di una ricerca protratta nel tempo." - dicono- "" indaga le relazioni tra gruppi di adolescenti e le loro guide adulte; i metodi didattici e le pratiche educative; le regole materiali e simboliche; il rapporto tra la forma dei luoghi e i corpi nello spazio. Intorno, come una cornice, le storie di Bruno Leone, decano del teatro di burattini e di Peppe Carini, maestro dinfanzia, a mostrare le radici profonde, le implicazioni e le contraddizioni di ogni rapporto tra allievi e maestri, ma anche le suggestioni politiche di un passato solo apparentemente remoto, in una citt, Napoli, in cui la scuola non mai stata lunico luogo, e nemmeno il principale, dove imparare a vivere." prodotto da Antonella Di Nocera, una produzione Parallelo 41, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di Regione Campania, Fondazione Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Napoli Monitor.