05/11/2021, 11:41

Un racconto poetico degli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini attraverso la voce del cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini, incentrato soprattutto sul rapporto con la madre e sugli anni trascorsi a Casarsa in Friuli.E il doc di Francesco Costabile e Federico Savonitto In, in onda in prima visione sabato 6 novembre alle 22.50 su Rai Storia per il ciclo