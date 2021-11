LE RAGAZZE NON PIANGONO - Terminate in Trentino le riprese del film

02/11/2021, 10:49

Dopo aver presentato il progetto durante la XVI Festa del cinema di Roma, sono terminate in Trentino le ultime riprese del film, road movie diretto da Andrea Zuliani che firma anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Francesca Scanu.Le riprese del film sono durate cinque settimane e si sono svolte nel Lazio (una settimana), in Basilicata (tre settimane) e, appunto, in Trentino (una settimana) nel suggestivo set naturale dellAltopiano della Paganella dal Lago di Molveno a Fai della Paganella passando per Andalo e Cavedago - con il sostegno di Trentino Film Commission, Trentino Marketing, Apt Dolomiti Paganella e Adler Hotel Wellness & Spa di Andalo.Prodotto da Giovanni Amico per TwisterFilm, Marco Luca Cattaneo & Valentina Quarantini per Rain Dog's con Showlab e con il sostegno di MIBACT e Rai Cinema, Le ragazze non piangono vede nel cast Emma Benini, Anastasia Doaga, Matteo Martari, Max Mazzotta, Yuri Casagrande Conti e Irene Maiorino.