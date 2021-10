MIA 7 - Il Ministro Luigi Di Maio ha chiuso l'edizione del Mercato Internazionale del Cinema

Luigi Di Maio al MIA 7



Francesco Rutelli al MIA 7



17/10/2021, 18:50

Ieri, per la prima volta nella storia del Mercato Internazionale Audiovisivo( MIA) di cui oggi č il principale sostenitore attraverso Agenzia ICE, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale č intervenuto di persona a chiudere l’edizione 2021: uno straordinario successo quantitativo per presenze fisiche e scambi commerciali e qualitativo per livello di partecipanti, di progetti selezionati, di contenuti all’interno di panel e talk, di vitalitŕ del MIA e di prospettive brillanti come appuntamento ormai fisso nell’agenda internazionale di settore. Successo che premia la capacitŕ di collaborazione di ANICA e APA, di partnership tra pubblico e privato e di networking.Il Ministro Di Maio richiama nel suo intervento due fatti, di straordinaria importanza per lo sviluppo dell’industria audiovisiva italiana, che segnano il suo mandato alla Farnesina: l’integrazione nel MAECI anche delle competenze legate alla promozione dell’export e all’internazionalizzazione, per valorizzare il coordinamento politico e l’interazione sui territori tra diplomazia e attori economici; la riorganizzazione del Ministero con la creazione della nuova Direzione generale dedicata alla valorizzazione della cultura e dei suoi prodotti, la cui massima circolazione e diffusione costituisce la sintesi perfetta degli obiettivi di aumento della capacitŕ di influ enza culturale ed economica, il Soft Power dell’Italia.Il Ministro cita, progetti e numeri alla mano, il lavoro fatto dal suo Ministero con ANICA da anni, ma in particolare post pandemia: la settimana dedicata ai mestieri cinematografici, “Fare Cinema”; “Corti d’Autore”, progetto di comunicazione sulla ripartenza post-Covid affidato alla narrazione attraverso una selezione di sei cortometraggi; la Rassegna di cinema “Notti d’Autore” al Padiglione Italia di EXPO Dubai, declinata sulle settimane tematiche dell’Expo 2020, che racconta l’eccellenza dell’Italia attraverso i film dei suoi grandi autori, ogni lunedě per 26 settimane, con omaggi, celebrazioni e un forte accento sulla creativitŕ e narrazione contemporanea.Il Presidente dell’ANICA Francesco Rutelli, anche ideatore e promotore del Soft Power Club, rilancia e ringrazia il Ministro per la sua presenza, un fatto nuovo e molto importante per il MIA, per tutti i suoi promotori e partner e per gli operatori del settore, arrivati a Roma da tutti i Paesi da cui č oggi possibile partire. La prospettiva che l’integrazione della politica internazionale con la politica commerciale all’estero disegna per l’audiovisivo, in fenomenale crescita in tutto il mondo, accende i riflettori su una delle leve di sviluppo dell’Italia, come certificato dal successo di questa edizione del MIA. Uno sviluppo, anche attraverso la nuova DG, che avrŕ certamente risultati quantificabili in chiave economica, ma anche molto rilevanti nel dialogo multilaterale e culturale con tutti i Paesi. (