IL MIGLIORE. MARCO PANTANI - Storia di un campione

18/10/2021, 08:15

Simone Pinchiorri



Marco Pantani stato sicuramente uno degli sportivi italiani pi amati di sempre. Un campione di tutti, universale, che dalla sua Cesenatico ha varcato i confini mondiali. I suoi impareggiabili scatti in montagna, le sue vittorie, le sue performance ed il suo carattere schietto, hanno fatto la storia del ciclismo alla pari dei campionissimi Bartali e Coppi, senza scomodare Binda e Girardengo, grandi campioni, ma che nell'immaginario collettivo non hanno sono ricordati delle immagini video, o dei pi "contemporanei" Moser, Saronni, Nibali, etc.Il regista Paolo Santolini ha raccontato in modo sincero Pantani nel documentario "", prodotto da Okta Film di Paolo Benzi e Rai Cinema in collaborazione con la Fondazione Marco Pantani. Pi di cento minuti di storia e di immagini del campione di Cesenatico, dalla vita privata a quella pubblica, dal periodo d'oro delle vittorie ai periodi pi neri degli scandali sportivi e privati. La vita di Pantani un romanzo contemporaneo, come quello raccontato nel documentario. La vita umana e sportiva nelle immagini e nei racconti degli amici, dei tifosi, dei direttori sportivi, della immensa voce di Adriano De Zan, il telecronista storico del ciclismo del tempo." una storia che non un documentario d'inchiesta sulla tragedia personale di Pantani, morto tragicamente in circostanze ancora non chiarite per overdose in un albergo vicino a casa sua, ma una storia corale, fatta dalla gente che ha vissuto il campionissimo, con racconti e filmati privati, che si mescolano con le immagini di repertorio delle gesta e di cronaca. Nel racconto di Santoli ci sono tutti gli amici pi cari, i familiari, c' soprattutto Marco Pantani in tutta la sua essenza e voglia di vivere e combattere, fino alla tragica giornata di Madonna di Campiglio, dove fu fermato, non per doping, ma per un ematocrito troppo alto, menre si avviava a vincere l'enniso Giro d'Italia. "" come viene detto nel documentario, quel giorno inizio il declino di un uomo, che ha fatto la storia del ciclismo e di una comunit, portando ""." un documentario da vedere, non solo per gli appassionati e i tifosi del ciclismo, ma anche per conoscere veramente l'uomo Pantani e tutto quello che ha rappresentato. Paolo Santolini stato abile e raffinato nella creazione dell'opera sul "", fino a farci emozionare ed a farci "vivere da dentro" una storia troppo spesso "storpiata" dai media, riportandola ad una dimensione pi umana, come deve essere.