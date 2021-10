ALICE NELLA CITTA' 19 - Il 17 ottobre anteprima di "Tutu'"

04/10/2021, 18:38

, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 24 ottobre 2021, ha presentato la sua ricchissima programmazione dove cè grande attenzione anche per il mondo del cortometraggio. Tra le opere selezionate fuori concorso cè anche, il delicato e intenso cortometraggio di Lorenzo Tiberia, già regista del corto pluripremiatoe creator di diversi filmati di successo sul web con la sua Actual Production.., ha dichiarato un emozionatosubito dopo lannuncio della selezione del suo cortometraggio.", prodotto da Prem1ere Film in collaborazione con il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bisceglie con il contributo del MIBAC, MIUR e Regione Puglia e girato con un cast pugliese, vede come protagoniste le giovanissime Sofia DElia e Francesca Morena Mileti, questultima allesordio davanti alla macchina da presa. Il cortometraggio è stato scritto da Alberto Fumagalli e Giovanni Mauriello, il montaggio di Gianluca Scarpa, la fotografia di Dario Di Mella e le musiche originali di Remo Anzovino.Il corto verrà presentato in anteprima mondiale fuori concorso ad Alice nella Città il prossimo 17 ottobre 2021 presso lAuditorium Conciliazione di Roma.