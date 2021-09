JAMES BOND - Le location italiane di "No Time to Die"

Daniel Craig, James Bond a Matera



Caterina Sabato



finalmente è tornato, la nuova attesissima avventura, "" diretta da, l’ultima per, riparte da: è infatti nella famosa e suggestiva città dei sassi, scelta in passato come set anche da, che si svolge la prima scena mozzafiato del 25esimo capitolo della saga.È nel prologo, prima della canzone che apre ogni capitolo, che vediamo, ormai in pensione da tempo, insieme alla sua amata Madeleine Swann () percorrere sull’iconica Aston Martin la tortuosa e bellissima strada panoramica diper raggiungere. “Abbiamo tutto il tempo del mondo” dice Bond mentre sullo sfondo possiamo osservare le meravigliose scogliere e il mare cristallino. A Matera, poi, dopo una serata tranquilla e romantica con la visuale da favola delle caratteristiche case grotta, si entrerà ben presto nel vivo dell’azione: il passato perè tornato, la Spectre, la potente associazione criminale vecchia conoscenza di 007, non ha ancora saldato i conti con lui e forse c’è di mezzo anche Madeleine.Sullo spettacolare Ponte dell’Acquedotto a(al cinema si fanno spesso questi “salti” improvvisi di location) la pace iniziale verrà interrotta dai primi colpi di pistola contro Bond provenienti da un’auto e una moto ad alta velocità che schiverà lanciandosi dal ponte romano come solo 007 sa fare, uscendone praticamente illeso. Da qui, dopo incredibili acrobazie a bordo di una moto sottratta a un sicario, schivando passanti e processioni religiose, Bond tornerà tra le stradine dia bordo dell’Aston Martin e dopo un inseguimento al cardiopalma e sparatorie infinite solo l’auto ne uscirà distrutta.La permanenza in Italia perfinirà alla stazione didove in una toccante scena farà salire su un treno Madeleine ferito per le sue bugie e deciso a non rivederla mai più. I titoli di testa, questa volta accompagnati dal brano "" scritto e interpretato da, chiudono questo emozionante prologo italiano prima di vedere James Bond all’azione in altri luoghi, dalla Giamaica alla Norvegia, dalla Scozia fino naturalmente a Londra.