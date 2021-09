VERONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 6 - I vincitori

18/09/2021, 11:50

Simone Pinchiorri



La sesta edizione delal Multisala Rivoli.Dopo lunga considerazione, i membri della giuria hanno scelto di premiare i seguenti film:" (Kazakistan) di Adilkhan YerzhanovL 'ex-carcerato Kermek e la sua amata Eva vogliono lasciare alle spalle le loro vite infestate dal crimine sulle steppe kazache. Ha un sogno: costruire un cinema in montagna. L 'amore di Kermek per Alain Delon sar abbastanza forte da tenerli fuori dalle violente grinfie della mafia?" (Austria) di Kollmlmvecchian Nagyva vive un incubo. Ha il terribile sospetto che suo marito abbia fatto qualcosa alla figlia di cinque anni. va cerca aiuto dai suoi migliori amici. Ma possono aiutarla?"" (Italia) di Luca CirielloQuaranta Cavalli ci racconta le gite estive di un gruppo di ragazzi di Chioggia, i sogni sull'acqua e le aspettative." (Regno Unito) di Geordie LeylandUna lampadina solitaria ricorda l'amore della sua vita."" (Ungheria) di Anna SzllősiHelfer parla di una giovane donna che sta lottando con ansia e incubi ricorrenti che vuole finire. Cerca un aiutante, che offre una soluzione alternativa, ma nel frattempo deve affrontare le sue pi grandi paure. Il film illustra la loro relazione in un mondo surreale attraverso eventi simbolici." (Iran) di Amin MaherUna lettera sentita per raccontare alla madre il pi doloroso dei segreti. Amina, che nel 2002 era la piccola protagonista di Dieci di Kiarostami ora una regista transgender che cerca di far sentire la sua voce, capire, ed essere compresa." (Francia) di Jim VieilleDark e poetico, questo video musicale raffigura un rito di passaggio: la liberazione di una personalit inibita. Prima, la notte, ruvida, selvaggia e frenetica, per far uscire tutte le frustrazioni accumulate. Poi il giorno dopo, placato, come una rinascita, un ritorno alla vita,da Alessia BottoneAttraverso materiale d'archivio, Bottone fa una riflessione intima e personale sull'uomo che l'ha ispirata fin da bambina.