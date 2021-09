RELIGION TODAY FESTIVAL 2021 - Dal 22 al 29 settembre

16/09/2021, 11:17

La XXIV edizione di“Nomadi nella fede” si aprirà al Castello del Buonconsiglio, con la testimonianza dell’attivista afghana Zahra Ahmadi, recentemente premiata alla Mostra del cinema di Venezia.“Religion Today è veramente una piccola perla preziosa per Trento”. Con queste parole l’assessora alle politiche sociali del Comune di Trento Chiara Maule si è rivolta ai presenti alla conferenza stampa di presentazione del Festival, che dal 22 al 29 settembre 2021 tornerà a Trento: “Nomadi nella Fede” sarà un’edizione incentrata sulla ricerca. La ricerca dell’altro e di Dio, in qualsiasi sua forma e credo, con l’obiettivo di valorizzare la bellezza delle differenze.Quest’anno la manifestazione sarà come sempre all’insegna del grande cinema, ma non solo.Oltre alle 83 pellicole in concorso, provenienti da 36 Paesi diversi e selezionate tra più di 1400 iscrizioni, il Festival porterà ai trentini una ventata di aria fresca ed entusiasmo, grazie alle numerose forme d’arte che saranno presenti per tutta la durata della manifestazione: performance artistiche dal vivo tra pittura e arte contemporanea, spettacoli di teatro, di musica, presentazioni di libri e mostre fotografiche.“Il festival in quest’anno che si augura di ripresa” precisa il direttore artistico della manifestazione, Andrea Morghen “vuole rimettersi in cammino, fedele alla sua anima vagabonda, e riflettere con il pubblico ed i tanti ospiti internazionali sulla potenza del viaggio di fede, vissuto proprio come scoperta ed incontro non solo di altre fedi ma di una spiritualità più profonda e autentica. Per questo motivo stiamo lavorando giorno dopo giorno, con particolare impegno, per portare il grande cinema nazionale e internazionale a Trento.” Durante il XXIV Religion Today, infatti, saranno presentate 2 anteprime mondiali, 7 europee e 14 italiane.Mercoledì 22 settembre, al Castello del Buonconsiglio, l’attrice romana e madrina del Festival Claudia Conte, per il secondo anno di fila, aprirà un’edizione che avrà un’attenzione speciale per l’Afghanistan, Paese che, dopo 20 anni di guerra, si trova a vivere un delicatissimo periodo di transizione.Per l’occasione sarà presente l’attivista Zahra Ahmadi, imprenditrice di Kabul, che con determinazione ha protestato per il recente arrivo dei talebani in città, mettendoci la faccia, tanto da esser costretta a lasciare il Paese per raggiungere la sua famiglia, che già da tempo viveva in Italia.Durante l’ultima Mostra del cinema di Venezia Ahmadi è stata insignita del Women in Cinema Award.Durante la cerimonia d’apertura saranno presentate le colonne sonore del progetto “La natura della musica”, una partnership tra Religion Today Film Festival e musicaRivafestival. L’iniziativa ha previsto la realizzazione di una summer school tenuta dal compositore di fama internazionale Carlo Crivelli, destinata a giovani studenti e finalizzata alla produzione di musica da associare a produzioni video. “Avere con noi un’artista di fama internazionale come Crivelli è stato un onore: i ragazzi che hanno partecipato al percorso hanno potuto mettersi in mostra e veder valorizzate le loro qualità” spiega Mietta Sighele, la direttrice artistica di musicaRivafestival.Alle 21 si terrà un altro evento speciale, al Supercinema Vittoria di Trento: la proiezione del film “Chiara Lubich” di Giacomo Campiotti, che sarà presente in sala, per la prima volta al cinema, dopo il successo televisivo, assieme al produttore Luca Barbareschi e a una delegazione di Rai ed Eliseo Multimedia.Dal 20 al 25 settembre, in Piazza Fiera, sarà montata la “Tenda di Abramo”: un luogo di incontro e scambio, che diventerà sede di un mercato dell’audiovisivo spirituale internazionale, della mostra fotografica “Nei Giardini di Allah, viaggio tra le oasi del Sahara”, a cura della rivista “Africa” e dello stand della libreria “Viaggeria”, che vi si trasferirà per tutta la durata dell’installazione.La giornata di giovedì 23 settembre sarà invece dedicata all’Afghanistan e presso la Tenda di Abramo sarà presentato il libro di Giuseppe Cari di “Afghanistan. Viaggio nel cuore di un popolo straordinario”, mentre al cinema Modena alle 17.30 saranno proiettati i film sull’Afghanistan presenti in concorso.Nella serata di sabato 25 settembre un appuntamento dedicato ai più giovani a Villazzano, presso il Bar Terzo Tempo: verrà proiettato il corto “A Letter Room”, candidato all’oscar come miglior cortometraggio, e la musica coinvolgente di Abe pe Show, special guest: Nana Motobi & Big House.Lunedì 27 settembre il Festival raggiungerà la Val Badia (BZ), con una proposta concreta di pellegrinaggio: lo staff e gli ospiti si recheranno a Oies, sulle tracce di S. Josef Freinademetz, missionario in Cina, e la giornata si concluderà con alcune proiezioni in Chiesa.“Sono tante le collaborazioni nuove quest’anno anche con i vicini altoatesini” spiega Morghen, che continua “con il centro missionario di Bolzano organizzeremo la giornata di Oies per i nostri ospiti econ l’ufficio giovani del Comune di Bolzano un’intensa matinée per le scuole e una giuria di studenti che assegnerà il premio Film For Our Future”.Si alterneranno ogni giorno le numerose proiezioni al Teatro San Marco, Cinema Modena e Supercinema Vittoria, le presentazioni di libri presso la Tenda di Abramo e i tanti eventi collaterali alla XXIV edizione di Religion Today Film Festival.Firmata anche la media partnership con VatiVision, portale di film on-demand di ispirazione cattolica, che renderà disponibili in streaming una selezione dei film in concorso su Vativision.com.“VatiVision nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per diffusione di contenuti ad alto valore culturale e morale attraverso lo strumento dello streaming on demand - commenta Nicola Salvi, Amministratore Delegato di VatiVision, che aggiunge “siamo estremamente soddisfatti di aver potuto collaborare con Religion Today Film Festival, nella convinzione che mai come in questo momento di forte incertezza siano necessarie sinergie utili a veicolare quei valori che forniscano una bussola nella nostra quotidianità”.“Siamo felici di aprire questo Festival dove diverse forme d’arte si incontrano insieme. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, il desiderio di esserci, a tutti i costi, è grande” spiega Alberto Beltrami, presidente dell’Associazione Bianconero, che ogni anno organizza il Festival “Il mio grazie è dedicato al giovane staff della manifestazione, ai tanti volontari e a tutti quelli che, da qualsiasi parte del mondo, ci hanno sempre sostenuti, in primis la Diocesi di Trento, che crede sempre in noi e nel dialogo interreligioso.”Il 29 settembre il Festival si sposterà infine al cuore delle Dolomiti, a Madonna di Campiglio, presso il Rifugio Malga Montagnoli, dove si terrà il red carpet, con la premiazione finale, accompagnati dalla voce e dalla musica della cantautrice piemontese Barbara Monte.Lo stesso giorno, al Teatro San Marco, Religion Today si chiuderà con una forma d’arte nuova alla manifestazione: lo spettacolo teatrale “La Commedia in Barca. Di porto in porto per terre e per acque”, co-produzione della compagnia La Gazza Ladra e Porto Arlecchino.Durante tutta la durata del Festival si terranno mattinate dedicate alle scuole, con proiezioni e incontri con i registi e con lo staff di Religion Today. Saranno coinvolti classi di Arco, Borgo, Lavarone, Pergine, Ronzo, Trento, Bolzano, mantenendo così lo spirito itinerante della manifestazione, che da sempre si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani e le periferie. In collaborazione con la Trentino Film Commission verrà proposta ai giovani professionisti del territorio una master class di direzione della fotografia con il maestro Gino Sgreva, già direttore della fotografia di film conosciuti come “Natale da Chef”, “La mia banda suona il pop” e tanti altri successi al botteghino.Religion Today Film Festival sarà anche quest’anno sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla direzione Cinema del Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e dal Comune di Trento. Prezioso l’aiuto ed il sostegno della Diocesi attraverso il personale del Centro Missionario Diocesano, con i quali sono stati organizzati i diversi incontri di approfondimento sul tema dell’anno e che aiuteranno lo staff del festival nella gestione della Tenda di Abramo.Il programma completo su www.religionfilm.com.