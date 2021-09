IL TOCCO DELLO SCIAMANO - Distribuzione digital e DVD

15/09/2021, 14:50

Straordinaria accoglienza per le versioni digitale e DVD del film documentario “Il tocco dello Sciamano” diretto da Serena Porta, scritto, prodotto e distribuito da Corrado Azzollini, presidente e fondatore di Draka Production s.r.l.Il film, girato in Kenia e Marocco sulle tracce di individui mistici, antichi riti e simbologie, è uscito a luglio 2021 e in poche settimane ha raggiunto il primo posto su I-Tunes, nella sua versione on-demand, e sull’online store Amazon.com, nella versione in DVD.Attraverso il film, Corrado Azzollini, innamorato da sempre del continente africano e dei suoi segreti, indaga sulla figura dello sciamano, il guaritore, nato nelle società “primitive” con lo scopo di risolvere problematiche di base per la sopravvivenza e per fare da ponte fra le energie spirituali e quelle terrene.In un viaggio alla scoperta di una spiritualità ancestrale, Corrado Azzollini, in prima persona davanti alla macchina da presa, si affida alla sua curiosità, a vecchi e fidati amici e a diversi esperti per raccontare la connessione dell'uomo con l'altrove e con la natura, fondendo nel film un carattere di ricerca e antropologico con un’animo avventuroso. Essenza che si comprede attraverso le parole dell’autore: “Il viaggio, la scoperta, la leggerezza, sono costanti di un mio percorso di vita slegato dal lavoro. Per cui questo documentario rappresenta un po’ il mio essere, la mia voglia di crescere dal punto di vista umano e di condivisione, verso cose nuove. Con questo film ho voluto trasmettere allo spettatore un approccio sereno verso culture differenti. Di condivisione e di scoperta.”Il successo del film quindi, è da ricercarsi nelle tematiche del film, nel fascino delle antiche tradizioni, e nel linguaggio visivo della giovane regista pugliese Serena Porta che riesce a passare da uno stile intimo e introspettivo nell’esplorazione dei villaggi più reconditi, a visioni di magnifici scenari che danno allo sguardo un ampio respiro, affiancata da Luca La Vopa alla direzione della fotografia.Danno forza alle suggestive immagini i brani musicali di Luca Laruccia e Alberto Salini, e le musiche sui titoli di testa e di coda di Mauro di Maggio.Le indagini sul campo sono supportate dagli interventi esperti in diversi campi: Dr. Filippo Anelli Presidente FNOMCeO - Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Dr. Marcello Maria I Gentile Medico Urologo / Andrologo, Domenico Copertino - Docente di Antropologia - Università degli Studi della Basilicata, Silvana Calaprice - Docente di Pedagogia e Scienze della Formazione - Università degli Studi di Bari, Paola Filotipo – Psicologa, Francesco Dimitri - Scrittore, esperto di magia, antropologia e simbologia, Padre Francesco Monticchio - Antropologo e Missionario Cappuccino, Edoardo Winspeare - Regista ed esperto di tarantismo salentino, Alberto Salini - Produttore Discografico, Monica Paola Monaco - Formatrice ed Emotional Manager.Il film è realizzato in associazione in partecipazione con Giallo Ocra e la sponsorizzazipone di Activa Soc. Cooperativa, con il sostegno della Apulia Film Commission.“Il Tocco dello Sciamano” è disponibile in digitale per l’acquisto o il noleggio sulle piattaforme ondemand CG Digital, iTunes, Apple TV, Chili e in DVD nei migliori negozi, negli store online e su CGentertainment.it