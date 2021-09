VENEZIA 78 - Presentata la nuova edizione dei TFI - TorinoFilmIndustry

06/09/2021, 13:44

TFI Torino Film Industry coglie nuovamente l’occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per presentare agli operatori del settore novità e modalità della nuova edizione – la quarta – che si svolgerà come sempre a Torino in novembre, in concomitanza con il Torino Film Festival.Una doppia quarta edizione nuovamente resa possibile dal sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo che si svolgerà live dal 26 novembre al 4 dicembre e che, sulla base degli ottimi riscontri della passata edizione, proporrà anche una specifica programmazione online dal 6 al 10 dicembre.Un’edizione che riconferma l’ormai consolidata collaborazione con gli enti del sistema cinema piemontese – in primis con il Museo Nazionale del Cinema e con il Torino Film Festival – e che lungo i 9 giorni di programma presenterà un calendario di appuntamenti legati al cinema indipendente, toccando tutte le fasi e gli attori che compongono la filiera dell’audiovisivo.TFI Torino Film Industry è un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete i Production Days organizzati dalla stessa FCTP, il TFL Meeting Event organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e la 6° edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio, proponendo eventi di rilevanza internazionale dedicati ai professionisti dell’audiovisivo, con una particolare attenzione ai nuovi talenti e al nuovo cinema, a corti, documentari, opere prime e seconde e le serie tv più innovative, con pitch, panel, workshop che verranno proposti al target di riferimento.TFI prenderà il via venerdì 26 novembre con i Production Days organizzati da FCTP in una nuova sede – ovvero il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino – che va ad aggiungersi agli spazi del Circolo dei lettori di Torino, utilizzati sin dalla prima edizione. Fino al 30 novembre eventi di networking, workshop e one-to-one meetings tra professionisti piemontesi e player internazionali che vedono numerose collaborazioni con importanti realtà italiane: tra i numerosi partner si segnala Doc/It Associazione Documentaristi Italiani che da 2 anni organizza Italian Doc Screenings Academy nell’ambito di TFI a cui quest’anno si aggiunge il prestigioso forum di IDS Industry.Dal 29 novembre al 1 dicembre il TorinoFilmLab concluderà le proprie attività annuali con il TFL Meeting Event – mercato di coproduzione internazionale e vetrina di progetti, film e talenti sviluppati al TFL - che per il 2021 prevede anch’esso un programma in presenza a Torino e uno online (che in linea con gli altri partner TFI si terrà dal 6 al 10 dicembre). In collaborazione con Torino Film Industry verranno presentati dal vivo i progetti dei film che hanno partecipato alle iniziative Alpi Film Lab e Up&Coming Italia, mentre una serie di masterclass e panel discussion con tutor e ospiti internazionali, completeranno il calendario di TFI online.Il Torino Short Film Market - a cui è possibile accreditarsi sino a metà novembre - si svolgerà in forma ibrida (on line e in presenza) dal 29 novembre al 10 dicembre. Il Torino Short Film Market è il principale mercato della forma cinematografica breve esistente in Italia, il secondo più importante mercato europeo per il cortometraggio dopo lo storico Marché du Film Court del Festival du Court-métrage di Clermont-Ferrand. TSFM vol.6 prevede un ricco programma, sia onsite, sia online: sessioni di pitch, conferenze, meeting, screening, XR eccetera.Un programma di attività che Film Commission, TorinoFilmLab e Torino Short Film Market proporranno al pubblico di riferimento secondo modalità di accesso e accreditamento specifiche per ciascuno e che, al contempo, metteranno a disposizione iniziative comuni e trasversali negli eventi live come in quelli online, attraverso l’utilizzo di una piattaforma comune (https://online.torinofilmindustry.it/login ) che vedrà convergere tutte le iniziative.