FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 2021 - Presentazione a Venezia

04/09/2021, 17:15

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, che dal 4 al 26 settembre propone un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue eccellenze turistiche e culturali. Una proposta di viaggio slow che quest’anno invita ad uscire fuori dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto. Una risposta efficace al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità di incontro e condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici.Il Festival partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione di viaggio quest’anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” che per il turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia.Il 25 settembre al Teatro Duse di Asolo si svolgerà la Cerimonia conclusiva del Premio Segafredo Zanetti “Un libro, un film”, condotta quest’anno da Maria Pia Zorzi, giornalista TGR Rai Veneto.