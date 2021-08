CREUZA DE MA - Campus con Costanza Quatriglio e Nada

Costanza Quatriglio (foto Giambalvo & Napolitano)



In mattinata, alle 10.30, appuntamento al Cineteatro Mutua con il Campus di musica e suono per il Cinema, incentrato sul lavoro di regia e montaggio del suono e dedicato agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema in residenza al festival (ma aperto anche al pubblico): reduce dal concerto della sera prima, domattina (domenica 29) il turno di Nada insieme a, la regista, sceneggiatrice e autrice con cui la cantante toscana ha condiviso il percorso del film "La bambina che non voleva cantare" (120'), tratto dal suo romanzo "Il mio cuore umano", che le due presentano poi in serata al Cinema Cavallera (intorno alle 21).Prima della proiezione serale di "La bambina che non voleva cantare", altri film animeranno lo schermo del Cinema Cavallera a partire dalle 18: si comincia con "Nothin' at all" (90'), del compositore, alias Roberto Pischiutta, che documenta il suo ritorno all'attivit concertistica, dopo trentacinque anni di rarissimi live e una carriera dedicata alla musica per il cinema.Subito dopo, a concludere la sezione dei Cortometraggi Esercizio '800, dedicata ai lavori di ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia oggi diplomati, va in scena "Des Fourchettes" di Federico Mottica e Francesco Pascucci: un quadro familiare ambientato nella Torino dell'Ottocento, in cui la cena di una ricca e annoiata famiglia aristocratica viene sconvolta dall'improvviso arrivo di Dujardin, un giovane soldato ormai divenuto generale. Come per gli altri lavori della serie, le musiche del cortometraggio sono state concepite e lavorate all'interno del progetto "CAMPUS, musica e suono per cinema e audiovisivi", tra Carloforte, Cagliari e Roma.Intorno alla mezzanotte, dopo la proiezione di "La bambina che non voleva cantare", la musica passa dallo schermo alla dimensione dal vivo, nello spazio dei Giardini di Note, con il concerto conclusivo delle cinque giornate di festival: in programma il secondo capitolo de "Le Canzoni: colonne sonore italiane", un progetto originale dedicato al rapporto della Canzone nel cinema, ripercorso attraverso titoli che sono diventati parte integrante di importanti lavori cinematografici. Inaugurato nella scorsa edizione del festival da Neri Marcor, ora cammino prosegue con la Creuza Band, una formazione di talenti sardi creata appositamente per questa occasione, con Veronica Mereu alle tastiere e voce, Daniele Portale alla chitarra, Matteo Muntoni al basso e Stefano Vacca alla batteria.Dopo Carloforte, la quindicesima edizione del festival Creuza de M completer il suo programma con una due giorni a Cagliari nel mese di settembre.