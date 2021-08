CELINE SCIAMMA - Un tour per presentare il libro su di lei

25/08/2021, 12:43

FAScinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi e la rivista Arabeschi organizzano un dialogo tra studiose, critiche e pubblico attorno al cinema diin occasione di Isola Edipo - cinema, arti e attualità, evento culturale all'insegna dei diritti e della sostenibilità. L’occasione è l’uscita del libropubblicato in luglio da Asterisco e già alla prima ristampa. L’appuntamento è fissato peralla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, presso la Sala Laguna, e sarà animato dalle docenti Anna Masecchia (Università di Napoli Federico II) e Chiara Tognolotti (Università di Pisa) e dalle autrici del volume Federica Fabbiani, Ilaria Feole, Silvia Nugara e Chiara Zanini. Potrà essere seguito in presenza previa prenotazione e in streaming dalla pagina Facebook di FAScinA.Per partecipare non è necessario nessun biglietto né accredito, ma è obbligatorio inviare un’email a [email protected] indicando data, orario e titolo dell’evento, nome, cognome e indirizzo e-mail della persona per cui si intende prenotare. È inoltre obbligatorio esibire il Green Pass oppure la certificazione di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti (compreso lo svolgimento dell'evento).Altre presentazioni sono previste nelle settimane successive. Questo il calendario di settembre:4 settembre: Mostra del Cinema di Venezia (con Anna Masecchia, Chiara Tognolotti e alcune autrici)9 settembre: Sicilia Queer Film Fest (Palermo, con Fabio Fulfaro e alcune autrici)19 settembre Teatro Strehler, Festival Mix (Milano, anche con altri autori e autrici)25 settembre: Festival Some Prefer Cake (Bologna, con la direzione del festival e alcune autrici)26 settembre: Florence Queer Festival (Firenze, con Barbara Caponi e alcune autrici)28 settembre: Cinemino (Milano, con Marina Pierri e alcune autrici)29 settembre: libreria Nora book & coffee (Torino, con Elsi Perino e alcune autrici)Sono passati quattordici anni da quando Céline Sciamma, classe 1978, ha fatto il suo esordio nel lungometraggio con Naissance des pieuvres, dopo aver frequentato La Fémis, la scuola di cinema più prestigiosa in Francia. Il successo è cresciuto a livello internazionale con Tomboy e Bande de Filles (in Italia conosciuto come Diamante nero) ed è diventato planetario con Ritratto della giovane in fiamme, seguito da Petite Maman, che in Italia vedremo questo autunno. Ma Sciamma è anche autrice di sceneggiature per film di Jacques Audiard (Les Olympiades), André Techiné (Quando hai 17 anni) e Claude Barras (La mia vita da zucchina). Il suo è un cinema femminista e in cui la dimensione queer è spesso presente, ma non per questo è mai stato relegato in una nicchia.La monografia edita da Asterisco è curata dalle critiche Federica Fabbiani e Chiara Zanini, e vede come autrici anche Silvia Nugara, Elisa Cuter, Daniela Brogi, Ilaria Feole e Ilaria A. De Pascalis. Ha per titolo Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma e si può trovare nelle librerie, al bookshop Electa della Mostra del Cinema di Venezia, sul sito della casa editrice Asterisco e in molti negozi on line.