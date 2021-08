MARATEALE 13 - Cala il sipario su un'edizione ricca di ospiti

Veronica Maya e Carolina Rey



E’ calato il sipario sulla tredicesima edizione di, kermesse cinematografica tenutasi nella splendida “perla del Tirreno”. Gran finale sabato 31 luglio, nella suggestiva location dell'hotel Santavenere: nel corso della serata condotta da Veronica Maya e Carolina Rey con la partecipazione di Beppe Convertini, Monica Marangoni e Alessia Bertolotto, che andrŕ in onda il 10 agosto in seconda serata su Rai2 e successivamente in tutto il mondo grazie a Rai Italia, sono saliti sul palco gli attori Carlo Verdone e Alessio Boni, il pianista e compositore Giovanni Allevi e la cantante Arianna che ha presentato la sua hit “Beautiful Angel”.Un’edizione nel segno della ripartenza – tenutasi sempre nel rispetto delle linee guida dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – che nel corso delle cinque serate ha visto protagonisti tanti beniamini del cinema e dello spettacolo: Matt Dillon, Paolo Genovese, Lillo, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi, Nancy Brilli, Cinzia Th Torrini, Federico Zampaglione, Giglia Marra, Luca Ward, Andrea Roncato, Elisabetta Pellini, Gianluca Mech, Peppone, Alice Maselli, Sabina Stilo, Giulia Ragazzini, Desire Capaldo e tanti altri.Il grande successo di questa edizione dič imputabile anche alle masterclass – moderate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton – che hanno visto come protagonisti Carlo Verdone, Luca Ward, Federico Zampaglione, Maria Pia Ammirati, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e Teresa Razzauti.” dichiarano, rispettivamente Presidente dell’Associazione Cinema Mediterraneo e direttore artistico della kermesse, che aggiungono: “”.I premi consegnati durante la kermesse sono realizzati da un amico di “Marateale”, il rinomato Maestro Michele Affidato.