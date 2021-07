ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Sabato 17 Luglio la premiazione dei vincitori

16/07/2021, 17:59

Ultima serata di proiezioni e premiazioni dei film vincitori della tredicesima edizione di. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 luglio alle ore 21:00 all’Arena Minerva.Saranno assegnati anche i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi a Valeria Solarino e a Massimiliano Bruno.Chiude la sezione Cinema e Teatro, la proiezione speciale di “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa in occasione del 20° anniversario dall’uscita. Una rilettura del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul rapporto tra ragione e istinto.A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa regista catalano audace e visionario fondatore e direttore artistico della Fura dels Baus.Per la sezione Cinema Women, “Snowing” in anteprima nazionale, della regista ceca Kristina Nedvědová. Tereza e sua sorella Petra partecipano al secondo matrimonio del padre. Tereza è accompagnata da František, il suo ex fidanzato, ma non hanno detto a nessuno di essersi lasciati. Dopo il matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della sorella Ester, che vive con la nonna dopo il divorzio. Uno spaccato familiare in cui tutti oscillano tra le proprie aspettative e le proprie illusioni.Per la sezione Cinema Doc, Alida di Mimmo Verdesca. La storia della leggendaria Alida Valli attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari.Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.