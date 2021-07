ALPI FILM LAB 2021 - I team di professionisti italiani e francesi

13/07/2021, 20:06

Prosegue il percorso di Alpi Film Lab, iniziativa di formazione cinematografica transfrontaliera che mette in relazione Italia e Francia, nata dalla collaborazione tra TorinoFilmLab e Annecy Cinéma Italien, promossa da Museo Nazionale del Cinema e Bonlieu Scène Nationale Annecy e finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.Dopo il primo workshop in presenza di maggio, dal 25 al 29 giugno i 25 produttori e registi emergenti italiani e francesi selezionati si sono ritrovati nuovamente ad Annecy (Francia) per una seconda sessione di lavoro sugli 8 progetti oggetto della simulazione di una co-produzione internazionale.In parallelo ai momenti di formazione e di networking, durante la 5 giorni di workshop, i partecipanti hanno avuto occasione di incontrare alcuni rappresentati delle istituzioni italiane e francesi partner dell’iniziativa.Francesco Giai Via, Head of Studies di Alpi Film Lab e Mercedes Fernandez Alonso, Managing Director del TorinoFilmLab hanno accolto sul palco del Teatro Bonlieu i rappresentanti delle Film Commission italiane rientranti nel territorio ALCOTRA: Paolo Manera - Direttore della Film Commission Torino Piemonte, Roberto Lo Crasto - Responsabile Divisione Produzioni della Genova Liguria Film Commission e Alessandra Miletto - Direttrice della Film Commission Vallée D’Aoste. Dal lato francese sono stati coinvolti Grégory Faes e Marie Le Gac in rappresentanza di Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma e Charlotte Le Bos Schneegans per Région Sud.Ad approfondire le opportunità offerte dai vari fondi di sviluppo e produzione cinematografica - bilaterali e non - è intervenuta da remoto Laura Salerno, Referente Fondi Internazionali e Coproduzioni Minoritarie per il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, mentre Michel Plazanet, Directeur adjoint des affaires européennes et internationales presso CNC - Centro Nazionale Francese per il Cinema e l'Audiovisivo ha dialogato con gli ospiti e i partecipanti che sono intervenuti direttamente da Annecy (Francia).Ad ognuno dei quattro team creativi, composti da produttore e regista, che sono stati scelti con il proprio progetto di lungometraggio italiano, è stato affiancato un produttore francese, consentendo ai nuovi gruppi di iniziare a lavorare sinergicamente ad una coproduzione internazionale.I progetti italianiAl progetto d’animazione “La bambina di sale” di Eleonora Trapani e Angela Conigliaro (Ddraunara - Torino), lavorerà Lionel Massol, produttore presso la parigina Films Grand Huit.Nadège Labé della Wendigo Films, collaborerà nuovamente con Matteo Tortone - in seguito alla produzione di “Mother Lode” - e con Margot Mecca nella lavorazione di “La prima volta”.Ivan Casagrande Conti (Rosso Film - Milano) e Marta Innocenti potranno contare sull’esperienza di Leslie Jacob (Adastra Films - Cannes) per “Mademoiselle”.L’ultimo progetto italiano “To Get Her” di Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni - Napoli) e Sabrina Iannucci verrà implementato insieme al produttore Jérémie Chevret (Duno Films - Lyon).I progetti francesiI quattro produttori italiani scelti per partecipare ad Alpi Film Lab 2021, senza un proprio progetto di film, intraprenderanno un percorso fianco a fianco con i team francesi.Giuseppe Gori Savellini (TICO Film - Trieste) lavorerà a “La traversée héroïque” con Francis Forge e Hugo Saugier.Sono invece tre i produttori piemontesi a mettersi in gioco con i tre team d’oltralpe, Francesca Portalupi (Indyca - Torino) affiancherà Julie Viez e Morgan Simon in “Les jours évanouis”. Gianluca De Angelis (Tekla - Torino) sarà impegnato nella lavorazione di “La dernière reine”, progetto proposto da Antoine Guide, Luca Renucci e Stefano La Rosa. Infine, Federico Minetti (Effendemfilm - Torino), si concentrerà sul documentario “Il faut avoir un pays” insieme a Clémentine Mourão-Ferreira e Chiara Cremaschi.I prossimi workshop ed eventi dal vivo dell’iniziativa si terranno in Francia dal 29 settembre al 3 ottobre, in concomitanza di Annecy Cinéma Italien, giunto alla sua 39a edizione (27 settembre - 3 ottobre).Infine, dal 27 al 29 novembre 2021 a Torino il ciclo di Alpi Film Lab giungerà al termine con le presentazioni dei progetti durante il Torino Film Industry, progetto di Film Commission Torino Piemonte, promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.Alpi Film Lab è organizzato in collaborazione con ANICA Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, Film Commission Torino Piemonte, Film Commission Vallée d’Aoste, Genova Liguria Film Commission, Région Sud, UniFrance. Con il riconoscimento di Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura.