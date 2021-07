SOCIAL FILM PRODUCTION CON IL SUD - Iniziate le riprese dei dieci progetti selezionati

02/07/2021, 13:37

Al via le riprese dei dieci progetti filmici selezionati con il “Social Film Production Con il Sud”, seconda edizione del bando promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dalla Fondazione Apulia Film Commission, che fa incontrare il mondo del cinema con quello del terzo settore per raccontare il Sud attraverso i suoi fenomeni sociali. I 10 progetti sono stati selezionati su oltre 160 proposte ricevute da 150 societŕ di produzione cinematografica insieme a circa 350 organizzazioni non profit di tutte le regioni meridionali. I film affronteranno dieci tematiche sociali, uno per ogni categoria prevista dal bando. In particolare:“Ambiente”: “Il sentiero dei lupi" di Andrea D'Ambrosio (Iuppiter Group con Fondazione Picentia e WWF Silentum di Salerno).“Cultura”: “Il titolo dell’opera” di Chiara Bazzoli (Effendemfilm srl con Rete Museale e Naturale Belicina e Amici di Don Peppuccio Augello di Trapani).“Legalitŕ”: “Riparazioni” di Vito Palmieri (Articolture con Cooperativa Sociale C.R.I.S.I di Bari e A mano libera societŕ cooperativa sociale di Andria).“Territorio”: “Teatro ai quartieri” di Matteo Parisini (Ladoc Srl con Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli e Napoli Children di Napoli).“Diritti”: “Hejmo” di Antonio Messana (Melqart productions Srl con Associazione Crocevie 90 e Cooperativa sociale Koinonia di Trapani).“Nuove Generazioni”: “Le pagine del Sud” di Alberto Bougleux (Open Fields Production con Associazione di promozione sociale Il Proteo di Foggia, Associazione Inventare insieme onlus di Palermo e Associazione Scuola in mezzo al mare onlus di Stromboli).“Il pensiero femminile”: “Amando e cantando” di Edoardo Winspeare (Saietta Film Srl con Fondazione Le Costantine e Fondazione di Comunitŕ del Salento di Lecce).“Cittadinanza Attiva”: “Qui non c’č niente di speciale” di Davide Crudetti (Zalab Film con Associazione Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni, Qualcosa di Diverso Societŕ Cooperativa Sociale e Associazione Culturale World Music Academy di Brindisi, Associazione Culturale Le Seppie di Cosenza).“Oltre i luoghi comuni”: “Via municipio 1” di Luca Capponi (Arbash con Il Nuovo Fantarca Cooperativa Sociale e Associazione Circondario di Bari).“Emergenza Covid”: “Anticorpi” di Daniele De Michele (Audioimage con Associazione culturale Fermenti lattici di Lecce e Arci Movie di Napoli).I progetti interesseranno quattro regioni del Sud: la Puglia, la Campania, la Sicilia, la Calabria. Ad accompagnare le dieci produzioni ci sarŕ il regista Alessandro Piva. www.socialfimfundconilsud.it #SocialFilmFund L’iniziativa č realizzata in partnership da Fondazione con il Sud a valere su risorse proprie e da Apulia Film Commission, mediante il finanziamento dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia nell’ambito del Piano Straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia”.