GIANNI SCHICCHI - Fine riprese per il film con Giancarlo Giannini

Sono terminate le riprese in Toscana del film opera, prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, da Albedo Production di Cinzia Salvioli con DO Consulting & Production di Daniele Orazi insieme a Bravo S.r.l. e Illumia S.p.a. in qualit di produttori associati.Il film si avvale inoltre della coproduzione della neonata Musa S.a.s. di Monica Bellucci.Il film, tratto dallomonima opera lirica di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano, e ispirata al Canto XXX dell'Inferno di Dante, diretto da Damiano Michieletto, regista teatrale di successo internazionale al suo esordio dietro la macchina da presa.I produttori artistici sono Cinzia Salvioli e Elisabetta Bruscolini, e la scenografia firmata da Paolo Fantin, con i costumi di Nicoletta Ercole in collaborazione con Alessandra Carta.Il film ha visto leccezionale lavoro di un cast di artisti che hanno recitato cantando in presa diretta; un progetto cinematografico ambizioso, arricchito della presenza di Giancarlo Giannini nel ruolo di Buoso Donati, e della collaborazione con lOrchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal Maestro Stefano Montanari con la partecipazione di Jonathan Santagada in qualit di assistente alla direzione musicale.Le riprese si sono svolte nella splendida cornice toscana, in provincia di Siena, tra i comuni di Trequanda e Pienza e Montalcino; tra cast tecnico e artistico sono state coinvolte 237 maestranze in 15 location differenti per un totale di cinque settimane di lavorazione.